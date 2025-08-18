Adormirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu să ne fie prilej de luare aminte la propria viață: PS Sofronie

„Adormirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu să ne fie prilej de mai multă luare aminte la propria noastră viață, la propria noastră trecere și călătorie în această lume înstrăinată”, a spus Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, vineri, la hramul Mănăstirii Izbuc din județul Bihor.

Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie și i-a îndemnat pe credincioși să se ferească de egoismul și deșertăciunile lumii și a amintit că această sărbătoare le întărea credința înaintașilor într-o trecere senină dincolo, la fel ca cea a Maicii Domnului.

Prilej de comuniune cu cei mutați la cele veșnice

„În ziua Adormirii Maicii Domnului, în foarte multe dintre satele noastre, la nord și la sud de Carpați, după Sfânta Liturghie, pentru că nu aveau atunci posibilitatea să plece în pelerinaj la mănăstiri, înaintașii noștri mergeau în cimitire și întindeau mese de pomană, nădăjduind în dragostea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și în rugăciunile ei sfinte și bineprimite de Fiul ei și pentru odihna celor adormiți”, a amintit Preasfinția Sa.

„Sărbătoarea de astăzi ne aduce aminte că toți vom adormi și nu putem să fim atât de naivi și disperați să ne punem nădejdea că, în câțiva ani, cu performanțele reușite în lumea medicală, nu vor mai muri oameni, nu se vor mai îmbolnăvi, nu vor mai ajunge la neputințe, nu vor mai îmbătrâni”, a mai spus ierarhul.

„Doar o minte care și-a pierdut uzul rațiunii poate să gândească într-o astfel de cheie. De aceea, Dumnezeu mai îngăduie câte-o încercare, dacă nu ție, celor din jur, ca să te trezești la viața cea adevărată și să vezi ce contează cu adevărat aici, pe pământ.”

Chemare la realism duhovnicesc

„Timpul trece implacabil și ireversibil și vezi cum se apropie clipa în care și tu trebuie să îți iei rămas bun de la lumea aceasta”, a subliniat Preasfințitul Părinte Sofronie.

„Și atunci, noi, care credem și mărturisim puterea Învierii, unde suntem în lumea înstrăinată de Dumnezeu? Mergem și noi să ne angajăm în lupte care nu ne aparțin? Ne punem nădejdea în oameni? L-am uitat pe Dumnezeu?”

Astfel, Preasfinția Sa a descris praznicul drept o chemare la realism duhovnicesc, amintindu-ne de fragilitatea vieții.

Tradiție și recunoștință

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corala „Solemnis” a Bisericii „Nașterea Domnului” din municipiul Satu Mare, dirijată de prof. Maria Chiș, iar la momentul chinonicului, diverși interpreți de muzică populară din Bihor și alte județe din țară au interpretat cântece religioase închinate Preacuratei Fecioare Maria.

La finalul slujbei, Părintele Arhimandrit Mihail Tărău, starețul mănăstirii, a mulțumit Preasfințitului Părinte Sofronie, autorităților centrale, județene și locale, binefăcătorilor și credincioșilor care sprijină mănăstirea, precum și obștii monahale, a cărei smerenie și hărnicie fac din așezământul monahal un crâmpei de cer pe pământ.

Rugăciunea s-a încheiat cu o ceremonie devenită tradițională: opincăreasa octogenară Floarea Cosmi din Runcu Salvei, jud. Bistrița-Năsăud, declarată Tezaur Uman Viu, i-a a oferit Chiriarhului Oradiei un colac festiv și i-a strigat urări populare în versuri.

Mănăstirea Izbuc este cel mai vechi așezământ monahal din Episcopia Oradiei. Noua biserică a așezământului monahal a fost sfințită de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în 2020.

Foto credit: Episcopia Oradiei