Câștigătorii Concursului Național Catehetic din Arhiepiscopia Bucureștilor au fost premiați la Catedrala Patriarhală

Grupele clasate pe primele trei locuri la etapa eparhială a Concursului Național Catehetic din Arhiepiscopia Bucureștilor au fost premiate duminică la Catedrala Patriarhală.

Ediția de anul acesta, a 18-a, s-a desfășurat sub genericul „Familia – binecuvântare a lui Dumnezeu și școală a iubirii smerite și darnice”.

Primii clasați au fost prezentați de Arhidiaconul Eugen Maftei, Consilier eparhial la Sectorul învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Premiul I a fost acordat pentru portofoliul „Familia creștină – izvor de bucurie”, alcătuit de grupa de cateheză de la Parohia „Sfântul Dumitru” – Poștă, coordonați de părintele Mihai Gojgar.

Premiul al II-lea a fost obținut cu proiectul „Între rugăciunea de acasă și lumina altarului – drumul unei familii spre unitate”, al elevilor de la parohiile Copăceni Mănăstirea și Copăcenii de Jos, în parteneriat cu Școala Gimnazială Nr. 1 – Copăceni și Școala Gimnazială Nr. 1 – 1 Decembrie, sub coordonarea diaconului Andrei Teșu.

Premiul al III-lea a fost obținut de elevii din grupa de cateheză a Parohiei „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon”– Foișorul de Foc, coordonați de părintele Bogdan-Aurel Teleanu, cu portofoliul „Călătorie în tezaurul familiei creștine alături de sfintele femei mironosițe”,

Biserica, implicată în educația tinerilor

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, a subliniat necesitatea ca Biserica să fie, alături de Familie și de Școală, activă și creatoare în educația copiilor și a tinerilor.

„Valorile educaționale oferite de Biserică, prin educația religioasă din școlile publice, sunt astfel susținute și promovate de unitățile bisericești, cu prioritate de parohii și de birourile de cateheză parohială”.

„Ne rugăm Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Învăţătorul şi Domnul (Ioan 13, 13), să lumineze şi să umple de pace şi bucurie sufletele copiilor şi tinerilor, precum şi ale părinţilor, învăţătorilor şi profesorilor care îi ajută pe elevi să fie o binecuvântare pentru poporul român, pentru prezentul şi viitorul României”, a spus ierarhul.

De asemenea, coordonatorii grupurilor catehetice au primit ordine din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel: Părintele Mihai Gojgar a primit Ordinul „Sfinții Martiri Brâncoveni”, iar preotul Bogdan-Aurel Teleanu și diaconul Andrei Teșu au primit Ordinul „Sanctus Stephanus Magnus” pentru clerici.

