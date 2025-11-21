Vineri, 21 noiembrie, s-au împlinit 107 ani de la nașterea părintelui Constantin Galeriu, o personalitate care „rămâne adânc întipărită în memoria Bisericii și a țării, ca părinte de familie, ca preot de parohie şi ca profesor de înaltă conștiință pedagogică şi misionară”, așa cum spunea Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Părintele Constantin Galeriu s-a născut la 21 noiembrie 1918 în satul Răcătău-Răzeși, județul Bacău.

După absolvirea studiilor teologice a fost hirotonit preot și numit în județul Prahova, iar din 1974 a slujit ca paroh la Biserica Sfântul Silvestru din București. Împreună cu preoteasa Argentina a crescut și a educat patru copii într-un timp de grea încercare.

Odată cu instaurarea regimului comunist, Părintele Galeriu a fost permanent urmărit și supravegheat de autorități și a cunoscut închisoarea.

În anul 1952 a fost arestat și anchetat de Securitate la Ploiești.

Din 16 ianuarie 1953 a fost trimis la muncă obligatorie în colonia Peninsula-Valea Neagră de la Canal, iar din 13 octombrie același an a fost mutat la centrul de triere Văcărești din București.

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A fost eliberat la 23 octombrie 1953 și s-a întors în mijlocul familiei și al enoriașilor săi. Începând cu anul 1973 a fost, pe rând, duhovnic, lector și profesor titular la catedra de Omiletică și Catehetică a Institutului Teologic Universitar din București.

Din 1992 a devenit profesor consultant și conducător de doctorat la aceeași instituție, iar între 1988 și 2003 a continuat să îndrume teze de doctorat în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă.

A făcut parte din Comisia de dialog ortodox-reformat din partea Bisericii Ortodoxe Române și, din 1990, a fost vicar administrativ al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

A lăsat posterității numeroase studii, articole, volume de predici și cărți de o aleasă adâncime teologică, multe dintre ele traduse și în limbi străine.

Părintele Constantin Galeriu a trecut la Domnul în ziua de 10 august 2003, în București.

Foto credit: Basilica.ro / Arhivă

