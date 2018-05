Prințul Charles a vorbit despre mănăstirile din România la întâlnirea cu Arhiepiscopul Ieronim al Atenei

Prințul Charles de Wales s-a întâlnit joi dimineață cu Arhiepiscopul Ieronim al Atenei și al întregii Elade.

După ce l-a întâmpinat pe moștenitorul coroanei britanice la sediul Arhiepiscopiei Atenei, Preafericitul Părinte Ieronim II a vorbit despre lucrarea filantropică a Bisericii și despre relațiile bilaterale dintre Grecia și Marea Britanie.

„Ne este cunoscut faptul că iubiți patria noastră, că respectați ortodoxia noastră, iar acest fapt a fost dovedit, după cum știm, prin desele și numeroasele vizite la mănăstirile din Sfântul Munte, precum și la mănăstirile din România”, a spus Arhiepiscopul Ieronim în cuvântul de bun venit.

„Știm că sunteți interesat de studii teologice și de căutările interioare, dar și de cultură, artă și istorie”, a continuat Arhiepiscopul Atenei.

În continuare, Arhiepiscopul Ieronim i-a oferit Prințului de Wales o icoană reprezentând-o pe Sfânta Fecioară Maria.

