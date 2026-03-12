Parlamentul a instituit Ziua Țării Moților. Reprezentanții Arhiepiscopiei Alba Iuliei salută inițiativa

Parlamentul României a instituit Ziua Țării Moților, care va fi marcată în data de 10 septembrie, informează Agerpres. După aprobarea inițiativei la Senat, Camera Deputaților, for decizional, și-a dat acordul miercuri.

Reprezentații Arhiepiscopiei Alba Iuliei salută inițiativa legislativă și consideră că Ziua Țării Moților va constitui un bun prilej de a evidenția contribuția acestei zone la păstrarea credinței ortodoxe, a identității românești și a valorilor tradiționale.

„Instituirea zilei de 10 septembrie ca Ziua Țării Moților reprezintă un gest binevenit de recunoaștere a identității istorice, spirituale și culturale a uneia dintre cele mai reprezentative zone ale Transilvaniei, anume Țara Moților”, transmite pentru Basilica.ro Părintele Oliviu Botoi, consilier la Sectorul Cultural al Arhiepiscopiei.

„Această parte a județului Alba, care face parte din Arhiepiscopia Alba Iuliei, este un spațiu binecuvântat, în care credința, dragostea de neam și atașamentul față de tradițiile strămoșești s-au păstrat cu statornicie de-a lungul veacurilor.”

Moții au păstrat Ortodoxia

Părintele consilier subliniază contribuția moților la păstrarea identității naționale și spirituale românești.

„Moții au rămas în istorie ca oameni ai demnității și ai libertății, dar și ca păstrători neclintiți ai credinței ortodoxe, pe care au apărat-o și mărturisit-o chiar și în perioadele dificile din istoria zbuciumată a bătrânului Ardeal, când presiunile confesionale și încercările de înstrăinare spirituală au fost puternice”, afirmă Părintele Oliviu Botoi.

„În acest ținut, credința s-a împletit în mod firesc cu viața comunității, cu tradițiile și cu rânduielile satului, conturându-se astfel o adevărată „lege românească” răsărită din sămânța Evangheliei.”

Consilierul eparhial adaugă că bogatul patrimoniu spiritual al Țării Moților se reflectă atât în frumoasele obiceiuri creștine, în colindele străvechi și în tradițiile populare păstrate până astăzi, cât și în numeroasele așezăminte monahale și biserici care străjuiesc Munții Apuseni și hrănesc viața duhovnicească a credincioșilor.

Păstrăm memoria culturală vie

Proiectul de lege prevede că autoritățile publice, autoritățile administrației publice centrale și locale, instituțiile publice de cultură din țară și străinătate, precum și organizațiile aparținând minorităților naționale pot organiza activități culturale, sociale, educative și artistice prin care să fie promovate istoria, tradițiile, obiceiurile și patrimoniul cultural al Țării Moților.

„Prin asemenea inițiative, memoria înaintașilor și valorile care au modelat identitatea acestui ținut rămân vii și devin izvor de inspirație pentru prezent și pentru viitor”, apreciază consilierul cultural al Arhiepiscopiei Alba Iuliei.

Țara Moților, cunoscută și ca Țara de Piatră, este situată în centrul Munților Apuseni și caracterizată prin faptul că este singurul loc din țară unde există așezări permanente la mare altitudine (peste 1.400 metri) locuite pe toată durata anului.

Sursa foto: Radio Cluj (deschidere)