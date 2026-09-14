De Ziua Muntelui în România este serbată Crucea de pe Vârful Caraiman: 98 de ani de la sfințire

De Ziua Muntelui în România este serbată Crucea Eroilor de pe masivul Caraiman, care aniversează 98 de ani de la sfințire.

Monumentul a fost ridicat între anii 1926 şi 1928 la inițiativa Reginei Maria şi a Regelui Ferdinand I al României. Proiectul ansamblului a fost realizat de arhitecţii români George Cristinel şi Constantin Procopiu.

Crucea are o înălţime totală de circa 39,3 metri, din care 8,35 metri reprezintă soclul, şi o deschidere a braţului orizontal de aproximativ 15 metri.

Corpul metalic a fost realizat din profile de oțel, fiind introdus, inițial, direct în stâncă. În anul 1930, la doi ani după sfinţire, structura metalică a fost încastrată într-un soclu din beton armat placat cu piatră.

Crucea de aproximativ 40 de metri înălțime a intrat în Cartea recordurilor ca fiind cea mai înaltă cruce din lume amplasată pe un vârf montan, conform Guinness World Records.

Anual, de Înălțarea Sfintei Cruci, sunt organizate manifestări omagiale pentru eroii neamului la monumentul de pe Caraiman.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, comemorarea de anul acesta a fost organizată vineri și a reunit militari, veterani, reprezentanți ai instituțiilor din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională, salvatori montani și voluntari.

Ziua Muntelui în România

Fixată în data de 14 septembrie încă din anul 2002, Ziua Muntelui în România marchează încheierea pășunatului anual.

Potrivit România Sălbatică, aproximativ o treime din suprafața țării noastre este ocupată de munți cu altitudini de peste 800 de metri. Cel mai lung lanț de munți vulcanici din Europa se află la noi în țară și cuprinde masivele Oaș, Gutâi, Țibleș, Călimani, Gurghiu și Harghita.

De asemenea, munții noștri găzduiesc cea mai mare suprafață de păduri virgine din Uniunea Europeană și cel mai înalt brad al continentului, care se află în codrii seculari de la Șinca.

Tot în Carpații românești se găsește și cel mai mare ghețar subteran din lume, în Peștera Scărișoara din Munții Apuseni.