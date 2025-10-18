Ziua europeană de luptă împotriva traficului de persoane este marcată în data de 18 octombrie

Ziua europeană de luptă împotriva traficului de persoane este marcată anual în data de 18 octombrie, pentru a atenționa populația asupra pericolului acestei forme de crimă organizată.

Ziua a fost instituită în 2007, la recomandarea Parlamentului European și a Comisiei Europene, pentru a atrage atenția fenomenului extrem de grav.

Traficul de persoane reprezintă o infracțiune prin care sunt exploatați copii, femei și bărbați în diferite scopuri, inclusiv sexuale, muncă forțată, cerșetorie sau trafic de organe, fiind o formă de sclavie a zilelor noastre.

Estimările arată că sunt mai mulți oameni în sclavie astăzi decât au fost vreodată în istorie. Acest fenomen este răspândit în toată lumea, fiind a doua cea mai profitabilă afacere ilegală după traficul de droguri, devansând traficul de arme.

Statistici în România

Fenomenul este în creștere în țara noastră, conform analizelor realizate de Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane (ANITP).

Agenția evaluează activitatea instituțiilor publice și a organizațiilor neguvernamentale, îndeplinind rolul de raportor național.

ANITP a identificat în 2024 un număr de 610 victime, cu 35% mai mult decât în anul precedent, minorii reprezentând cea categoria cea mai vulnerabilă 55% din total.

Din cele 610 de victime, 491 au fost femei, iar 119 au fost bărbați, se arată în analiza agenției.

Implicarea Bisericii

Patriarhia Română este partener ANITP în Campania națională de prevenire a traficului de persoane „Uniți, oferim libertate! Exploatarea asuprește suflete și distruge destine”.

Preoții din eparhiile Patriarhiei Române situate în apropierea frontierelor au participat la cursuri speciale privind combaterea traficului de persoane și identificarea posibilelor victime, mai ales în contextul afluxului mare de refugiați din Ucraina.

Federația Filantropia a Patriarhiei Române desfășoară și sesiuni de informare în seminariile teologice.

Foto credit: Freepik / Cookie_Studio