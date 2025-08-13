Valori comune: Mitropolia Basarabiei a primit vizita ambasadorului italian la Chișinău

Ambasadorul Republicii Italia în Republica Moldova, Excelența Sa Giuseppe Maria Perricone, a efectuat marți o vizită de cunoaștere și curtoazie la Mitropolia Basarabiei, fiind primit de către Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor.

Potrivit Mitropoliei Basarabiei, dialogul dintre cele două părți a fost axat pe colaborarea dintre Mitropolie și Ambasada Italiei și a marcat un moment important pentru consolidarea relațiilor bilaterale.

Mitropolitul Petru a prezentat activitatea Mitropoliei Basarabiei, evidențiind proiectele pastorale, sociale și edilitare. A subliniat implicarea în sprijinirea credincioșilor din țară și diaspora, în special a comunității basarabene din Italia, acolo unde trăiește cea mai parte a basarabenilor plecați.

IPS Petru a menționat importanța dialogului cu Ambasada Italiei pentru susținerea acestei comunități. Cooperarea existentă între Mitropolie și organizațiile italiene a fost, de asemenea, adusă în discuție.

Admirație pentru Mitropolia Basarabiei

În prezent, voluntari italieni organizează tabere și programe educaționale pentru copii în mai multe parohii ale Mitropoliei. Programele vizează sprijinirea tinerilor și promovarea valorilor educaționale și creștine.

Ambasadorul Giuseppe Maria Perricone și-a exprimat admirația pentru ospitalitatea Mitropoliei și rolul său în păstrarea identității naționale și a apreciat eforturile Bisericii în promovarea valorilor morale și sprijinirea celor nevoiași.

Diplomatul a reiterat dorința de a intensifica cooperarea dintre Italia, Republica Moldova și Mitropolia Basarabiei. Aceasta ar urma să se dezvolte în spiritul prieteniei și al valorilor europene comune.

Foto credit: Mitropolia Basarabiei