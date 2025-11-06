S-a sfințit troița Regimentului 70 Geniu Aviație: Pr. Ciprian Ioniță: Întotdeauna Crucea este armă de biruință

Troița din curtea Regimentului 70 Geniu Aviație „General‑maior Gheorghe Teodorescu” a fost sfințită, joi, în ziua în care unitatea a sărbătorit 87 de ani de la înființare.

Troița a fost ridicată în memoria eroilor români care s‑au sacrificat în Primul Război Mondial pentru apărarea țării.

Alături de gazde și reprezentanți ai Ministerului Apărării Naționale, la evenimentul aniversar a participat și delegatul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, părintele Ciprian Ion Ioniță, consilier patriarhal.

Crucea, cea mai redutabilă armă

Părintele Ioniță a săvârșit slujba de sfințire, alături de preoții militari prezenți. În cuvântul său, părintele a vorbit despre semnificația acestui moment.

„Este o bucurie atunci când o unitate militară sfințește ceva, având ocazia acum, la împlinirea a 87 de ani de la înființarea Regimentului 70 Geniu Aviație, să sfințim o troiță. Pornind de la cuvintele Imnului Național, preoți cu crucea‑n frunte, întotdeauna crucea este armă de biruință, și faptul că această troiță este în mijlocul acestui regiment nu face altceva decât să le ofere încredere și putere tuturor celor care vin, se roagă sau se închină la ea”.

„De asemenea, îl felicităm și pe părintele Gheorghe Neagu, căci prin strădania dânsului s‑a putut realiza acest eveniment frumos, și considerăm că Biserica și Armata au realizat lucruri frumoase împreună”, a spus părintele consilier patriarhal.