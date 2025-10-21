Tinerii din Torino ajutați să descopere legătura dintre identitate și credință în cadrul unui proiect educațional

În perioada 19 iulie – 19 octombrie 2025, la Școala Parohială „Sfântul Stelian” a Parohiei „Sfânta Parascheva” din Torino 1 s-au desfășurat cinci ateliere de dezvoltare personală și comunicare nonviolentă dedicate tinerilor.

Proiectul educațional a avut ca scop oferirea cadrului necesar pentru redescoperirea propriei identități prin prisma valorilor spirituale.

Atelierele, coordonate de psihoterapeuții Natalia Elinoiu și Cosmin Ghircoiaș, împreună cu Asociația „Dacia”, au fost finanțate de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.

Părintele Cristian Vasilescu, gazda acestor ateliere, a subliniat rolul credinței și al rădăcinilor spirituale în formarea caracterului și în construirea unei comunități unite.

Temele abordate au vizat comunicarea nonviolentă, ascultarea activă, exprimarea empatică și conștientizarea propriei identități, și s-a accentuat legătura dintre echilibrul interior și valorile spirituale. Participanții au descoperit cum tradițiile, cultura, arta și credința devin forme vii de exprimare a identității românești în diaspora.

Ultimul atelier, desfășurat în data de 19 octombrie, a avut ca temă „Colajul identității – Eu și comunitatea mea”.

Foto credit: Episcopia Italiei