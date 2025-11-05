Timișoara: Au început Zilele Culturii Sârbe. Ce ne propune ediția din 2025

Ediția a 20-a Zilelor Culturii Sârbe a debutat, miercuri, la Timișoara, cu un concert al Orchestrei de tamburași „Sunetele Panoniei”, alături de două grupuri vocale din Arad și Kikinda (Serbia).

Manifestarea, care este un reper al comunității sârbe din Banat, va cuprinde un program variat, ce va conține: expoziții de artă, concerte, spectacole folclorice, seri de teatru, evenimente pentru copii, proiecții de film și întâlniri literare.

La Deschiderea oficială vor fi prezenți reprezentanți ai autorităților din România și Serbia, diplomați, oameni de cultură și iubitori de artă, într-o seară de sărbătoare și prietenie.

Prin această manifestare, Uniunea Sârbilor din România reafirmă misiunea sa de a păstra și promova cultura, limba și identitatea sârbă, de a construi punți între generații și între popoare, și de a arăta că tradiția trăiește prin artă, prin muzică și prin oameni care o duc mai departe cu suflet și dragoste.

Ediția din acest an se va încheia pe 28 noiembrie cu întâlnirea cenaclurilor literare sârbești din România.

Foto credit: Uniunea Sârbilor din România / Facebook

