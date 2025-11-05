Timișoara: Simpozionul „Istorie, cultură și spiritualitate în Banat”, ediția 2025. Programul evenimentelor

În perioada 9–11 noiembrie 2025, la Timișoara va avea loc cea de-a 4-a ediție a Simpozionului internațional „Istorie, cultură și spiritualitate în Banat”, un eveniment dedicat reflecției asupra identității religioase, culturale și istorice a Banatului.

Simpozionul este organizat de către Mitropolia Banatului, în parteneriat cu Filiala Timișoara a Academiei Române și Asociația Cultural-Filantropică „Ioan Oprea”. Ediția din acest an are loc în contextul Anului omagial al Centenarului Patriarhiei Române și al Anului comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX-lea.

Deschiderea oficială

Evenimentul va debuta luni, 10 noiembrie 2025, la ora 09:00, în Sala de festivități a Mitropoliei Banatului, cu un cuvânt de binecuvântare rostit de Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, și un mesaj de salut din partea academicianului Dan Dubină, președintele Filialei Timișoara a Academiei Române.

În cadrul sesiunii plenare vor susține comunicări:

Preasfințitul Părinte Emilian, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului, Pr. prof. Mihail Săsăujan, Facultatea de Teologie din București, Pr. conf. Paul-Cezar Hârlăoanu, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Iași.

Tot atunci va fi prezentat volumul „Arhiepiscopul și Mitropolitul Andrei Baron de Șaguna”, autor Nicolae Popea, ediție îngrijită de dr. Mircea-Gheorghe Abrudan și arhim. dr. Casian Rușeț, apărută în 2025 la Editura „Școala Ardeleană” din Cluj-Napoca.

Deschiderea se va încheia cu un minirecital de cântece religioase susținut de Corul studenților teologi din Timișoara.

Trei secțiuni tematice

Lucrările simpozionului vor continua cu prezentări științifice grupate în trei secțiuni:

Mărturia Bisericii în trecut și astăzi – dedicată temelor teologice, morale și pastorale, abordând rolul duhovnicului, suferința creștină și actualitatea mărturisirii de credință.

Centenarul Patriarhiei Române – axată pe perspective istorice privind înființarea Patriarhiei, personalitatea Patriarhului Miron Cristea și reflecții asupra relației dintre Biserică și societate.

Istorie ecleziastică bănățeană – în care vor fi prezentate contribuții despre tradițiile religioase și culturale ale Banatului, personalități clericale și evenimente semnificative din secolele trecute.

Printre participanți se numără profesori universitari, cercetători, teologi și reprezentanți ai instituțiilor academice din țară și din străinătate.

Program și activități conexe

Luni după-amiază, participanții vor lua parte la o vizită documentară la Vârșeț (Serbia), unde vor fi vizitate Catedrala Episcopiei Daciei Felix, Catedrala Episcopiei Sârbe din Vârșeț și Reședința Episcopiei Sârbe.

Evenimentul se va încheia marți, 11 noiembrie, după micul dejun și plecarea oaspeților.

