PS Teofil Trotușanul a resfințit monumentul eroilor din Parohia Odobești

Episcopul vicar Teofil Trotușanul al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului a resfințit joi monumentul eroilor din parohia băcăuană Odobești.

Slujba de binecuvântare a avut loc după ce edificiul a trecut recent prin lucrări de întreținere și renovare.

A fost săvârșită și o slujbă de pomenire pentru cei 100 de eroi ale căror nume sunt înscrise pe placa memorială a monumentului. A urmat apoi ceremonialul militar, coordonat de către generalul Vasile Florea, fiu al satului și președinte al Asociației Naționale a Veteranilor de Război.

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a vorbit despre importanța cinstirii eroilor și a păstrării vii memoriei lor, subliniind că „jertfa înaintașilor reprezintă temelia libertății și a unității naționale”.

Dănuț Voicu, președintele Asociației Naționale „Cultul Eroilor Regina Maria” – filiala Bacău, a evidențiat necesitatea transmiterii către tinerele generații a respectului pentru cei care s-au jertfit pentru țară.

Manifestarea a continuat cu intonarea unor cântece patriotice de către Fanfara Garnizoanei Bacău și depunerea de coroane de flori.

În semn de apreciere și prețuire pentru implicarea și susținerea valorilor naționale și spirituale, Dănuț Voicu i-a oferit Preasfințitului Părinte Teofil Trotușanul Medalia de Onoare a organizației, iar părintelui paroh Augustin Cârlan i-a fost înmânată o Diplomă de Onoare.

