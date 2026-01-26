Studenții teologi din Capitală se pregătesc să-și serbeze ocrotitorii spirituali

Studenții și profesorii Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București se pregătesc de sărbătoarea Sfinților Trei Ierarhi, ocrotitorii învățământului teologic.

Programul liturgic va debuta joi, de la ora 17:00, cu slujba Vecerniei la Paraclisul Universitar „Sfânta Ecaterina” din București. Sărbătoarea va continua vineri dimineață cu Utrenia, începând cu ora 8:00, urmată de Sfânta Liturghie, de la ora 09:30.

În intervalul 12:00–14:00, în Amfiteatrul „Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae” al facultății, va avea loc un program academic și cultural. În cadrul acestuia, părintele profesor Vasile Gordon va susține o prezentare dedicată unor aspecte din activitatea omiletică a Sfinților Trei Ierarhi, evidențiind actualitatea mesajului lor teologic și pastoral.

Vor fi prezentate, de asemenea, Anuarul Facultății și un volum dedicat Sinodului I Ecumenic de la Niceea.

Un concert festiv, susținut de corul facultății și dedicat sărbătorii patronilor învățământului teologic, va încheia programul.

Sfinții Trei Ierarhi

Sfinții Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, au trăit în secolul al patrulea. Sunt recunoscuți pentru profunzimea teologiei lor, pentru apărarea dreptei credințe și pentru viața lor exemplară.

Sunt considerați ocrotitorii învățământului teologic deoarece au pus bazele teologiei creștine clasice, au valorificat cultura antică în slujba Evangheliei și au arătat că formarea intelectuală trebuie să fie însoțită de viață duhovnicească și responsabilitate morală.

Prin scrierile și activitatea lor, Sfinții Trei Ierarhi rămân modelul desăvârșit al teologului care îmbină cunoașterea cu rugăciunea și slujirea aproapelui.

Foto credit: Basilica.ro