Să ne străduim să fim oameni euharistici, oameni plini de mulțumire, îndeamnă PS Samuel Bistrițeanul

Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a îndemnat duminică la manifestarea recunoștinței pentru toate cele din viața noastră, deoarece s-au întâmplat din voința lui Dumnezeu.

Vorbind despre vindecarea celor zece leproși din Evanghelie, ierarhul a explicat că mântuirea are un sens mai larg, cuprinzând nu doar dobândirea vieții veșnice, ci și izbăvirea de problemele vieții pământești.

„Termenul mântuire înseamnă salvare, izbăvire, eliberare de o povară, de o boală sau de un necaz, dar și mântuirea cea mai prețioasă, adică eliberarea de păcate”.

„Pentru că cea mai mare greutate care apasă asupra omului o constituie păcatele și fărădelegile. De aceea, cât de bine ne simțim atunci când avem conștiința curată și ușoară”, a subliniat Preasfinția Sa, în fața credincioșilor prezenți în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca.

Dați mulțumire pentru toate

În context, PS Samuel Bistrițeanul a arătat că leproșii au fost vindecați atât trupește, cât și sufletește.

„Mântuitorul îi izbăvește de două suferințe: de boala trupească, dar și de suferința sufletească a izolării. Îi redă comuniunii cu familia, cu prietenii, cu societatea. Însă, dintre cei zece, doar unul se întoarce să-I mulțumească, iar această recunoștință este dovada că vindecarea a fost nu doar trupească, ci și sufletească, semn al maturizării duhovnicești”, a transmis Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.

Concluzionând, PS Samuel Bistrițeanul a îndemnat la o viață de mulțumire, de recunoștință.

„Să ne străduim să fim oameni euharistici, oameni plini de mulțumire. Dați mulțumire pentru toate, că aceasta este voia lui Dumnezeu, spune Sfântul Apostol Pavel. Nu pentru că Dumnezeu ar fi pretențios, ci pentru că această mulțumire ne vindecă sufletul, ne mântuiește și ne maturizează duhovnicește”, a spus ierarhul.

Foto credit: Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sătmarului / Facebook

