Specialiști internaționali caută noi teme de cercetare în teologia contemporană la Școala de iarnă a doctoranzilor teologi

A noua ediție a Școlii Internaționale de Iarnă a Doctoranzilor Teologi (SIVDT) de la Alba Iulia se desfășoară în perioada 15-16 decembrie 2021 sub genericul „Direcții și teme de cercetare în teologia contemporană”.

Școala de Vară a Doctoranzilor Teologi de la Facultatea de Teologie din Alba Iulia s-a mutat iarna de anul trecut și se ține online, din cauza condițiilor sanitare actuale.

Lucrările vor fi prezentate în cadrul mai multor paneluri tematice, în care invitații vor fi distribuiți potrivit preocupărilor și ariilor de cercetare științifică, anunță Arhiepiscopia Alba Iuliei. Organizatorii Școlii de Iarnă a Doctoranzilor Teologi din acest an universitar sunt: pr. prof. univ. dr. Mihai Himcinschi, Decanul Facultății de Teologie din Alba Iulia, pr. conf. univ. dr. Jan Nicolae, Directorul Școlii Doctorale de Teologie, drd. Alexandru Agignoaei, drd. Cosmin Leah și drd. Vasile Căpîlnean.

La fel ca în edițiile precedente, Școala Internațională a Doctoranzilor Teologi va reuni nume importante din țară și din străinătate, atât din cadrul cercetării teologice, cât și din domeniul altor discipline socio-umane.

Printre acestea se află: Prof. Dr. Anastasia ZAKARIADZE din Georgia (St. Anthim the Iberian’s Scientific Research Center Ivane Javakhishvili Tbilisi State University), Prof. Asoc. Dr. Nicolae XIONIS din Grecia (Faculty of Orthodox Theology, Kapodistrian University of Athens, Greece), Prof. Dr. Daniel BENGA din Germania (Ludwig-Maximilian University) și Prof. Asoc. Dr. Octavian MOȘIN din Republica Moldova (Facultatea de Istorie și Filosofie a Universității de Stat din Chișinău).

Simpozionul va fi organizat pe platforma „Zoom”.

