Slujba citirii Stâlpilor pentru Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul: A fost părinte al părinților

„A fost părinte al părinților”, a spus sâmbătă seara Mitropolitul Ioan al Banatului la Slujba citirii Stâlpilor pentru Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul.

Slujba a avut loc la Catedrala Veche din Arad și a fost oficiată de Mitropoliții Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului, Ioan al Banatului; Arhiepiscopul Timotei al Aradului; Episcopii Sofronie al Oradiei, Lucian al Caransebeșului, Siluan al Ungariei; Episcopul vicar Paisie Lugojanul al Arhiepiscopiei Timișoarei și Arhiereul vicar Timotei Sătmăreanul al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului.

Moartea nu este sfârșitul existenței

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a subliniat că rugăciunea pentru cei adormiți este întemeiată pe credința în Înviere.

„Am venit să ne rugăm lui Dumnezeu pentru odihna sufletului fratelui nostru și să aducem familiei îndurerate cuvântul nostru de mângâiere și de condoleanță”, a spus ierarhul.

Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului a amintit că, pentru creștini, cea mai mare mângâiere rămâne făgăduința Mântuitorului că moartea nu este sfârșitul existenței, ci trecerea spre viața veșnică.

A hirotonit aproape 60 de clerici

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan a evocat personalitatea și slujirea Preasfințitului Părinte Emilian Crișanul, amintind pregătirea sa teologică și activitatea desfășurată în slujba Bisericii.

„A cui părinte a fost Vlădica Emilian? A fost părinte al părinților”, a afirmat Mitropolitul Banatului, arătând că ierarhul a slujit cu smerenie și devotament atât Episcopului Gherasim al Râmnicului, cât și Arhiepiscopului Timotei al Aradului.

Înaltpreasfinția Sa a evidențiat și rodnicia activității sale pastorale, amintind că, în timpul slujirii arhierești, Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul a hirotonit 55 de preoți și patru diaconi.

Dumnezeu are logica Sa

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan a subliniat impactul despărțirii de cel mai tânăr ierarh al Sinodului Mitropoliei Banatului.

„Dumnezeu are logica Sa. Dintre noi, pe el l-a chemat primul, pentru că l-a iubit”, a spus mitropolitul, îndemnându-i pe cei prezenți să primească această încercare cu credință și nădejde în voia lui Dumnezeu.

„În istoria Bisericii Ortodoxe Române și înaintea lui Dumnezeu, Preasfințitul Emilian l-am considerat a fi un arc peste timp și munți, venit din părțile județului Vaslui”, a spus la final Înaltpreasfinția Sa.

Trupul neînsuflețit al Preasfințitului Părinte Emilian Crișanul va fi dus duminică la Mănăstirea Neamț, mănăstirea sa de metanie, unde marți va avea loc slujba înmormântării.

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Foto credit: Mitropolia Banatului