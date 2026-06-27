Programul funerariilor PS Emilian Crișanul: Va fi înmormântat la Mănăstirea Neamț

Sicriul cu trupul neînsuflețit al ierarhului va fi depus sâmbătă în Catedrala istorică din Arad, unde credincioșii vor putea aduce până duminică un ultim omagiu fostului Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului.

De la ora 19:00 va avea loc slujba de priveghi, oficiată de un sobor de ierarhi, preoți și diaconi, în frunte cu Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului.

După Sfânta Liturghie săvârșită duminică, sicriul cu trupul neînsuflețit al Preasfințitului Părinte Emilian Crișanul va fi dus la Mănăstirea Neamț, unde a intrat în viața monahală încă de la vârsta de 17 ani.

Programul funeraliilor la Mănăstirea Neamț

Luni vor fi săvârșite Sfânta Liturghie și slujba de priveghi la Mănăstirea Neamț, în prezența obștii monahale, a clericilor și a celor care doresc să îi aducă un ultim omagiu vrednicului de pomenire ierarh.

Slujba de înmormântare a Preasfințitului Părinte Emilian Crișanul va avea loc marți, de la ora 10:00, după Sfânta Liturghie. La final, ierarhul va fi înmormântat în cimitirul mănăstirii.

„Bunul Dumnezeu să îl ierte şi să îl odihnească în Împărăţia Sa cea cerească împreună cu aleşii Săi! Veşnica lui pomenire din neam în neam!”, a transmis la final Biroul de presă al Arhiepiscopiei Aradului.

Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul a trecut la Domnul vineri seara, 26 iunie 2026, după o lungă și grea suferință.