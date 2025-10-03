Sinodul Mitropoliei Basarabiei pune accentul pe implicarea tinerilor și sprijinirea familiilor și a vârstnicilor

Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Basarabiei s-a reunit în ședință de lucru joi la Reședința Mitropolitană din Chișinău. În atenția ierarhilor Basarabiei se află dinamizarea activității din parohii prin implicarea tinerilor, precum și sprijinirea familiilor și a vârstnicilor.

Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, a prezidat lucrările, la care au fost prezenți Preasfințitul Părinte Antonie, Episcop de Bălți, Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, și Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului.

Întrucât, în această săptămână, la București s-au desfășurat lucrările Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, ierarhii Mitropoliei Basarabiei au analizat principalele aspecte și decizii adoptate, raportându-le la realitățile din eparhiile Mitropoliei.

În cadrul ședinței au fost discutate direcțiile de intensificare a activității pastorale, misionare și administrative, precum și dezvoltarea de noi proiecte educaționale și social-filantropice, menite să vină în sprijinul comunităților parohiale.

Un punct important al agendei l-a constituit dinamizarea activităților din parohii, cu accent pe implicarea tinerilor, consolidarea vieții de familie și sprijinirea persoanelor vulnerabile.

De asemenea, au fost stabilite priorități privind învățământul teologic universitar, formarea clerului și întărirea vieții monahale.

În încheiere, ierarhii Mitropoliei Basarabiei au discutat despre participarea delegației la evenimentul de sfințire a Catedralei Naționale din București, programat pentru duminică, 26 octombrie 2025, subliniind importanța acestui moment pentru întreaga Biserică Ortodoxă Română.

Foto credit: Mitropolia Basarabiei