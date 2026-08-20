Sighișoara reunește într-un festival intercultural reprezentanții celor 20 de minorități din România

Sighișoara reunește, în perioada 26–30 august, reprezentanții celor 20 de minorități naționale recunoscute în România, la Festivalul Intercultural „ProEtnica”. Manifestarea marchează 25 de ani de la prima ediție.

Potrivit unui comunicat de presă, continuitatea acțiunii se bazează și pe implicarea directă a organizațiilor minorităților naționale: „Prin participarea lor activă și prin resursele organizatorice, artistice și logistice pe care le mobilizează, acestea aduc o contribuție decisivă la realizarea ediției ProEtnica 2026 și sunt parteneri importanți ai proiectului”.

Programul se va desfășura în Cetatea Medievală din oraș și va cuprinde, pe lângă spectacolele susținute de comunitățile participante, expoziții, standuri de carte, conferințe, dezbateri și întâlniri dedicate literaturii.

În fiecare după-amiază, scena din Piața Cetății va găzdui formații muzicale, ansambluri de dans, soliști și grupuri tradiționale din întreaga țară. Vizitatorii vor putea descoperi, prin intermediul standurilor amenajate de organizațiile minorităților, tradițiile, publicațiile și activitatea acestora.

„ProEtnica promovează drepturile și expresia culturală a minorităților naționale și creează un cadru amplu pentru dialogul intercultural, inclusiv între minorități și populația majoritară”, se arată în comunicat.

Dezbateri, literatură și film

Componenta artistică va fi completată de „Agora dialogului intercultural”, care va reuni prelegeri, conferințe și dezbateri, precum și de „Salonul Literar”, dedicat literaturii și culturii minorităților.

Un moment important al ediției aniversare va fi masa rotundă „25 de ani ProEtnica – diversitatea etnică ca factor al păcii, stabilității și dezvoltării sociale și economice”, programată miercuri, 26 august, în Sala Festivă a Primăriei Municipiului Sighișoara.

Programul include și expoziții, prezentări de carte și standuri dedicate comunităților participante. Astfel, festivalul creează „un spațiu viu al întâlnirii și al dialogului”, în care muzica, dansurile, costumele tradiționale și alte expresii ale patrimoniului minorităților vor fi prezentate publicului.

Evenimentul este organizat de Centrul Educațional Interetnic pentru Tineret Sighișoara, în parteneriat cu Departamentul pentru Relații Interetnice al Guvernului României și cu organizațiile minorităților naționale participante.

ProEtnica 2026 se desfășoară sub Înaltul Patronaj al Președintelui României și sub patronajul Ambasadoarei Republicii Federale Germania în România, Angela Ganninger, cu sprijinul Municipiului Sighișoara, Agenției Naționale pentru Romi și Centrului Național de Cultură a Romilor – Romano Kher.

Foto credit: Magnific