Festivalul de Carte Veche aduce la Rădăuți o conferință, un recital și lansări de carte

Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților organizează o nouă ediție a Festivalului de Carte Veche „Tipăriturile bisericești – punte între trecut, prezent și viitor”, care va avea loc duminică, 26 iulie. Evenimentul are loc de la ora 17:00, la Muzeul Mănăstirii Bogdana din Rădăuți, cu o conferință, un recital de muzică veche și lansări de carte.

Ediția din acest an va include conferința „Cartea scrisă – remediul duhovnicesc al însingurării culturale”, susținută de Pr. Constantin Necula.

Programul va cuprinde și un recital de muzică veche susținut de Arhid. Ieremia Sărmaș.

Tipărituri bisericești și lansări de carte

În cadrul festivalului va fi organizată o expoziție de carte veche din fondul documentar al parohiilor din eparhie.

Curatorul expoziției va fi Pr. Gabriel Herea, inspector în cadrul Sectorului Monumente, Patrimoniu și Arhitectură Bisericească al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Printre volumele ce vor fi lansate, se numără și „Decaloguri la praznice, sfinte taine, ierurgii și icoane făcătoare de minuni. Repere morale pentru dobândirea sfințeniei”, semnat de IPS Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților.

Intrarea la eveniment este liberă.

Foto credit: Facebook / Mănăstirea Bogdana Rădăuți