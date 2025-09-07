A fost sfințită o nouă biserică în județul Prahova: Este un mare dar și o binecuvântare, spune PS Paisie Sinaitul

Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul a sfințit duminică noua biserică a Parohiei Pântești din satul Făget, județul Prahova.

Alături de Preasfinția Sa au slujit părintele Mihail Peneș, protopopul de Ploiești Nord, părintele Gabriel Pitulice, secretar al Protoieriei Vălenii de Munte, părintele Laurențiu‑Marian Dobra, preot paroh și alți slujitori.

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a evindențiat importanța construirii unui locaș de cult.

„A zidi, ori a restaura o biserică, un loc de rugăciune unde omul se întâlnește cu Hristos, un loc unde sălășluiește Dumnezeu Cel Întreit în Persoane: Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, un loc unde mii de oameni, în zeci sau poate sute de ani, aduc slavă şi rugăciune lui Dumnezeu, este un mare dar, o mare binecuvântare”.

Episcopul vicar patriarhal a spus că cei care ctitoresc lăcașuri de cult sau ajută la restaurarea lor sunt înscriși în istoria mântuirii.

„Este un dar pentru că toți ctitorii și binefăcătorii care au ajutat la ridicarea și înfrumusețarea altarului sfânt vor rămâne înscriși în istorie, însă nu doar în istoria localității, ci mai ales în istoria mântuirii, la Dumnezeu”.

Prefigurarea Sfinte Cruci

După slujba de sfințire a urmat Sfânta Liturghie, conform rânduielii. La predică, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a amintit prefigurări ale Sfintei Cruci în Vechiul Testament.

Un moment care simbolizează sau prefigurează jertfa Fiului lui Dumnezeu pentru păcatele noastre este jertfa lui Avraam.

„Actul jertfirii n-a fost însă dus până la capăt, pentru că Dumnezeu a oprit mâna tatălui care era gata, într-o ascultare plină de încredere în Dumnezeu, să-l jertfească pe fiul său”.

„Când citim această istorisire în Scriptură, înţelegem că, de fapt, în chip tainic, Dumnezeu vorbeşte aici nu numai despre Avraam şi fiul său, Isaac, ci mai ales, despre Sine Însuşi şi Fiul Său, Fiul lui Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos. Pentru că Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică”, a subliniat ierarhul.

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a spus că Dumnezeu ne descoperă voinţa Sa de a ne înălţa la măsura acestei iubiri, de a ne face asemenea Lui, de a răspunde deplinătăţii iubirii Sale cu o iubire tot atât de întreagă.

Calea înălțării la cer

În puținele cuvinte ale Evangheliei din această duminică, Mântuitorul Iisus Hristos a descoperit și calea înălţării la cer, adică prin El: „Şi nimeni nu s-a suit în cer, decât Cel ce S-a coborât din cer, Fiul Omului, Care este în cer”.

„O cale pe care suie El mai întâi, dar pe care suntem chemați să ne urcăm şi noi, pe urmele Lui. Această cale, această scară spre cer, este Crucea”, a subliniat Preasfinția Sa.

„Părinţii Bisericii au ales în mod înțelept cuvintele Evangheliei de astăzi, din Duminica dinaintea sărbătorii Înălțării Sfintei Cruci, deoarece aceste cuvinte cuprind adevărata semnificație a Crucii, care este iubirea: Pentru că Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică”.

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a concluzionat că esența creștinismului este promisiunea mântuirii şi a vieţii veșnice pe care o putem dobândi prin credinţa în Iisus Hristos, Domnul nostru.

Diplome și distincții

După cum este tradiția la astfel de momente semnificative din viața unei comunități, Părintele Patriarh Daniel a oferit mai multe diplome și distincții, care au fost înmânate de Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul.

Părintele paroh Laurențiu Marian Dobra a primit rangul de sachelar, iar fostul paroh, preotul Gabriel Conțeanu a primit rangul de iconom stravrofor.

Ordinul Crucea Maria Brâncoveanu a fost acordat Violetei Gonțea, primarul Comunei Drajna, județul Prahova.

Distincția de vrednicie cu Chipul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, a fost oferită Consiliului parohial al Parohiei Pântești – Făget, iar Distincția de vrednicie cu Chipul Maicii Domnului a fost conferită Comitetului parohial.

