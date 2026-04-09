Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, a săvârșit Sfânta Liturghie în Joia Mare, la Catedrala Patriarhală.
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Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Agenția de știriBasilica.ro
Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, a săvârșit Sfânta Liturghie în Joia Mare, la Catedrala Patriarhală.
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Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, a oficiat sâmbătă, 11 iulie 2026, slujba Privegherii la Cinstirea Icoanei Maicii Domnului Prodromița, hramul de vară al Paraclisului Catedralei Naționale. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
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