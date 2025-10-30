Sfânta Anastasia Romana, cinstită la Mănăstirea Cerneți de către doi episcopi

Sfânta Anastasia Romana, al doilea hram al Mănăstirii Cerneți, din județul Mehedinți, a fost cinstită, miercuri, de către Preasfințitul Părinte Nicodim Episcopul Severinului și Strehaiei și de Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei, care au săvârșit Sfânta Liturghie la așezământul monahal.

Împreună cu cei doi ierarhi a slujit un sobor de preoți și diaconi, în timp ce răspunsurile liturgice au fost oferite de protopsalți ai Catedralei Episcopale din Drobeta Turnu Severin.

Cuvântul de învățătură a fost rostit de către părintele arhimandrit Calinic Drăghici, vicarul eparhial, care a vorbit oamenilor prezenți despre contextul istoric al vieții Sfintei Anastasia, notează Episcopia Severinului și Strehaiei.

„Acestei Sfinte i s-a dat de către Dumnezeu posibilitatea de a mărturisi pe Mântuitorul Iisus Hristos, pe Care L-a iubit de mică. Ne aflăm la jumătatea celui de-al III-lea secol, când împăratul Deciu a dat cel mai cumplit edict împotriva creștinilor, dorind prin el să piardă pe orice creştin din imperiu”, a spus părintele Calinic.

A urmat un scurt cuvânt despre virtuțile Sfintei prăznuite pe 29 octombrie.

„Sfânta Anastasia a rămas orfană de mică şi a fost luată de o bună creştină cu numele de Sofia, care a crescut-o în bună rânduială. A învăţat-o ce este fecioria, ce este smerenia, a învăţat-o ce înseamnă să crezi în Dumnezeul cel Adevărat care îi va dărui viaţa cea veşnică. Şi Sfânta Anastasia a crescut cu toate aceste calităţi, iar atunci când a venit vremea, la vârsta de 20 de ani, să-L mărturisească pe Mântuitorul Iisus Hristos, nu a tăgăduit”, a adăugat arhimandritul.

