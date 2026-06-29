Sfinții Apostoli Petru și Pavel sunt ocrotitorii celor care lucrează în sistemul penitenciar

Sfinții Apostoli Petru și Pavel sunt considerați ocrotitorii persoanelor care lucrează în sistemul penitenciar.

Sărbătoarea este cuprinsă în cadrul unui acord între Patriarhia Română și Administrația Națională a Penitenciarelor.

Potrivit acordului, „cu acest prilej vor avea loc slujbe religioase, dar și evenimente precum Ziua Porților Deschise, în vederea promovării tradițiilor organizaționale ale instituțiilor penitenciare dar și pentru îmbunătățirea percepției opiniei publice cu privire la rolul lucrătorilor de penitenciar în societate”.

Administrația Națională a Penitenciarelor contribuie la asigurarea apărării, ordinii publice și a securității naționale prin organizarea pazei, escortării, însoțirii, supravegherii și aplicării regimului de executare a pedepselor și măsurilor privative de libertate care se execută în centrele de arestare preventivă și în secțiile speciale de arestare preventivă.

La finalul anului 2025, un număr de 41 de preoți din Patriarhia Română activau în sistemul penitenciar din țara noastră. Pe tot parcursul anului, dar mai ales în preajma sărbătorii Sfinților Apostoli Petru și Pavel, la capelele de penitenciar sunt organizate diferite evenimente liturgice și catehetice în beneficiul persoanelor private de libertate.

Mesaj de încurajare

Într-un postare publicată pe pagina oficială de Facebook, Administrația Națională a Penitenciarelor le transmite lucrătorilor un mesaj de felicitare.

„Astăzi este despre oamenii din spatele uniformelor. Despre aceia care asigură zi de zi liniștea din spatele zidurilor. Despre cei care în fiecare zi găsesc cele mai creative metode de a-i învăța, educa și reintegra pe cei care poate nu au avut șansa sau au uitat (fie și pentru un moment) valorile vieții. Este despre toți cei care se îngrijesc de sănătatea celor privați de libertate, despre cei care se asigură să nu mai greșească chiar și din interior”.

Foto credit: Facebook / Administrația Națională a Penitenciarelor