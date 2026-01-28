Seminarul Teologic din Iași a marcat 30 de ani de la reînființare printr-un simpozion național

Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Vasile cel Mare” din Iași a aniversat 30 de ani de la reînființare. Momentul a fost marcat marți, prin organizarea Simpozionului Național „Teologie și cultură”.

Ajuns la ceea de a treia ediție, simpozionul a a avut ca temă „Seminariile teologice – făclii de credință și de cunoaștere”.

La eveniment au fost prezenți Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei, părintele Mihai Pavel, inspector patriarhal în cadrul sectorului Teologic Educațional, precum și părinți profesori și elevi de la mai multe licee și seminarii teologice din țară.

Formarea teologică

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan a subliniat, în cuvântul de deschidere, finalitatea profundă a formării teologice, dincolo de acumularea de cunoștințe.

„Scopul înființării seminarului a fost, după cuvântul Sfântului Apostol Pavel, lucrarea slujirii arătată în zidirea Trupului lui Hristos, adică Biserica”.

„În toți acești ani, profesori și elevi s-au implicat în această lucrare a slujirii, urmărind patru direcții fundamentale: unitatea credinței, cunoașterea Dumnezeirii Fiului lui Dumnezeu, starea bărbatului desăvârșit și vârsta deplinătății lui Hristos”, a arătat mitropolitul.

Loc al formării

În cadrul manifestării, părintele inspector Mihai Pavel a transmis binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și a oferit Seminarului Diploma și medalia Anului Centenar al Patriarhiei Române, evidențiind rolul seminarului în formarea duhovnicească a tinerilor.

„Seminarul este o adevărată răsadniță a sfințeniei. Nu este doar un loc al informării, ci al formării, unde învățăm ce întrebări trebuie puse și unde răspunsul ultim este apropierea de Dumnezeu”.

„Adevărata știință teologică este adâncirea noastră în Dumnezeu”, a spus părintele inspector.

Etapele înființării

Părintele director Constantin Simiraș, directorul Seminarului Teologic din Iași, a rememorat etapele reînființării instituției după perioada comunistă.

„Anul 1995 a fost unul de început pentru învățământul teologic din Iași. Am apărut ca o secție în cadrul Școlii Normale, iar în anul 2000 am primit personalitate juridică”.

„Lucrările la noua clădire au început în 2001 și s-au finalizat în 2003, când a avut loc sfințirea, în prezența Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și a Preafericitului Hristodoulos al Atenei”, a precizat părintele director.

Lucrările simpozionului au continuat cu conferința inaugurală, susținută de arhimandritul Hrisostom Rădășanu, consilier eparhial, sub titlul „Cinci tipologii ale credinței – între Templu și Biserica lui Dumnezeu”. Evenimentul s-a înscris în seria manifestărilor dedicate Zilelor Seminarului Teologic „Sfântul Vasile cel Mare” din Iași.

