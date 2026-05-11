Săptămâna în imagini: 4 – 10 mai 2026

Frumusețea vieții ortodoxe poate fi văzută în articolul nostru ilustrat cu imagini din perioada 4–10 mai 2026, care surprind momente de credință, rugăciune și comuniune spirituală.

Mănăstirea Durău în sărbătoare – Sfânta Liturghie cu ocazia proclamării locale a canonizării Sfintei Cuvioase Mavra de pe Ceahlău, 4 mai 2026. Foto credit: Doxologia / Alex Atudori
Rugăciune cu ocazia proclamării Sfintei Cuvioase Mavra de pe Ceahlău. Foto credit: Doxologia / Oana Nechifor
Racla cu moaștele Sfântului Gheorghe Pelerinul a fost adusă la Cluj și așezată spre închinare în curtea Reședinței Mitropolitane, 4 mai 2026. Foto credit: Mitropolia Clujului / Darius Echim
Aleea cu glicină de la Mănăstirea Ghighiu. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Pregătirea colivei Sfintei Cuvioase Matrona de la Hurezi, 5 mai 2026. Foto credit: Doxologia / pr. Silviu Cluci
Un copil la Mănăstirea Radu Vodă de sărbătoarea Sfântului Efrem cel Nou, 5 mai 2026. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Biserica Sfintei Mănăstiri Jiana, ocrotită de Sf. Mc. Iuliu Veteranul, județul Mehedinți, zărită printre florile de liliac la începutul lunii mai. Foto credit: Pleniceanu Tania
Soția și fiica domnului Peter Peterson, mare colecționar de artă sacră românească, îmbrățișate la slujba de înmormântare a acestuia, 8 mai 2026. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
În pelerinaj la ruinele Mănăstirii Sfântul Oran, Scoția. Foto credit: Mănăstirea Mull a Tuturor Sfinților Celtici
Expoziția de fotografii, icoane și miniaturi intitulată „România – destinație europeană cultural-religioasă de referință”, unde s-au regăsit și imagini realizate de Agenția de știri Basilica, organizată la Palatul Cotroceni, 7 mai 2026. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Fiica domnului Peter Peterson, mare colecționar de artă sacră românească, îndurerată la slujba de înmormântare a tatălui, 8 mai 2026. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Preasfințitul Părinte Macarie în vizită în Arieș. Foto credit: Facebook / Cu Iosif pe Coclauri
O fetiță ține în brațe icoana Sfântului Dumitru Stăniloae, Moinești, jud. Bacău, 8 mai 2026. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
Un grup de tineri alături de Patriarhul Teofil al III-lea al Ierusalimului, 8 mai 2026. Foto credit: Patriarhia Ierusalimului
Preasfințitul Părinte Macarie alături de un ipodiacon la hramul Parohiei Ortodoxe Române din Grindsted, Danemarca, 8 mai 2026. Foto credit: Episcopia Europei de Nord
Un copil în vizită la Patriarhul Ierusalimului, 8 mai 2026. Foto credit: Patriarhia Ierusalimului
Monahia Cipriana Tănase a fost instalată stareță a Mănăstirii Mihai Vodă din București, 9 mai 2026. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Moment de rugăciune la Mănăstirea Pădureni, județul Cluj, 9 mai 2026. Foto credit: Mitropolia Clujului / Darius Echim
Preasfințitul Părinte Benedict a pus piatra de temelie pentru Centrul misionar de tineret „Sfântul Nicolae” din localitatea Horoatu Crasnei, primul centru de tineret al Episcopiei Sălajului, 9 mai 2026. Foto credit: Episcopia Sălajului
Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a liturghisit la Biserica Precista-Roman, 10 mai 2026. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
O mamă își ține cu grijă cei trei copii în brațe în timpul unei slujbe la Catedrala Patriarhală, 10 mai 2026. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Biserica „Pogorârea Sfântului Duh” din Turda, jud. Cluj, a fost neîncăpătoare pentru credincioșii veniți la slujbă, 10 mai 2026. Foto credit: Mitropolia Clujului / Darius Echim
Părintele Constantin Hurjui își îmbrățișează familia după ce a fost hirotonit preot, 10 mai 2026. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene

 

Ai fotografii pentru Săptămâna în imagini?

Dacă aveți fotografii care surprind aspecte din viața ortodoxă care credeți că ar putea fi incluse în selecția noastră săptămânală, le puteți trimite către adresa de email ([email protected]) cu o scurtă descriere și cu mențiunea „Pentru WIP”.

Fotografiile trebuie să vă aparțină și să fie realizate în săptămâna precedentă publicării articolului. Prin transmiterea acestora vă oferiți acordul cu privire la publicarea lor pe site-ul basilica.ro și pe conturile oficiale de social media ale Agenţiei de ştiri Basilica.

Articolul intitulat „Săptămâna în imagini” apare în fiecare luni și cuprinde fotografii realizate în săptămâna precedentă.

