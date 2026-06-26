Romfilatelia se alătură campaniei de prevenire a consumului de droguri: Fii inteligent și spune NU drogurilor!

Cu ocazia Zilei Internaţionale Împotriva Consumului și Traficului Ilicit de Droguri, Romfilatelia se alătură campaniilor Inspectoratului General al Poliției Române prin emisiunea mărcii poștale „Fii inteligent și spune NU drogurilor!”.

Scopul emisiunii filatelice urmărește creșterea nivelului de conștientizare a populaţiei asupra puterii distructive a drogurilor și asupra responsabilităţii societăţii de a se îngriji de starea de sănătate a tinerilor.

Mărci poștale dedicate campaniei antidrog

În valoare de 9 lei, timbrul emisiunii filatelice reprezintă o grafică cu desene realizate de renumitul artist Dan Perjovschi, având rolul de a avertiza asupra degradării fiinţei umane.

Campaniei i se asociază sloganul Inspectoratului General al Poliției Române: „Traficul de droguri distruge vieți!”.

Cuvântul „DROG”, reprezentat grafic în marca poștală, ilustrează dezordinea și efectele distructive ale consumului de substanțe. „O, devine capul omului căzut, dependent. Omul care se duce la vale”, descrie Romfilatelia lucrarea lui Dan Perjovschi.

Artistul este laureatul Fundației pentru drepturile omului Gheorghe Ursu 1999 și al Galei Societății Civile CERE Participare 2016.

Provocări actuale

În ciuda campaniilor de conștientizare publică și de mobilizare a decidenților, „consumul global de droguri și numărul de substanțe disponibile pe piață au înregistrat o creștere în ultimele decenii”, avertizează reprezentanții UNODC.

În prezent, după o dominație de un secol a heroinei pe piețele globale ilicite, au crescut producția și consumul de cocaină, precum și prezența drogurilor sintetice, cu costuri reduse de fabricație și risc scăzut de detectare.

Grupurile de traficanți de droguri apelează la inovații tehnologice pentru a viza noi segmente de public și pentru a se asigura că drogurile ajung tot mai ușor la consumatori.

Foto credit: Romfilatelia.ro