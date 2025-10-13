Românii din Ungaria promovează bogăția tradițiilor în cadrul unui festival

Românii din Ungaria au celebrat duminică bogăția tradițiilor și frumusețea portului popular în cadrul celei de-a 16-a ediții a Festivalului de păstrare și promovare a tradițiilor populare românești „La obârșii, la izvor”, desfășurat la Centrul Cultural al Liceului Românesc „Nicolae Bălcescu” din Giula.

Evenimentul, organizat de Episcopia Ungariei, cu sprijinul Fondului Bethlen Gábor și în colaborare cu Arhiepiscopia Aradului și Consiliul Județean Arad, a reunit ierarhi, artiști și membri ai comunității românești într-o sărbătoare a identității și credinței.

Înainte de eveniment, a fost săvârșită Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală din Giula de către Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei, alături de Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului. La slujbă au participat și reprezentanți ai instituțiilor românești din Ungaria, precum și numeroși credincioși din comunitățile românești locale.

Atmosfera de sărbătoare a fost întreținută de tinerii artiști ai Centrului de Cultură Arad și de ansamblurile „Sânzâienele” și „Feciorii Zarandului”, care au adus pe scenă jocuri și cântece tradiționale din zonele Aradului, Banatului, Crișanei, Văii Mureșului și din alte regiuni folclorice ale României.

Încercăm să dăinuim

„Ne bucurăm nespus de mult că am ajuns la cea de-a 16-a ediție a acestui festival, prin care încercăm să dăinuim”, a spus Preasfințitul Părinte Siluan.

Părintele Florin Olteanu, consilier eparhial în cadrul Sectorului cultural al Episcopiei, a subliniat importanța continuității tradiției: „Încercăm să ducem mai departe ceea ce am primit de la moșii și strămoșii noștri”.

Festivalul „La obârșii, la izvor” este una dintre cele mai importante manifestări culturale ale românilor din Ungaria, având rolul de a întări legăturile comunitare și de a promova valorile autentice ale neamului românesc peste hotare.

Foto credit: Arhiepiscopia Aradului / Arhid. Emanuel Văduva