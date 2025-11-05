Românii din Bavaria au un lăcaș ortodox în Schwabach: Biserica „Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica” a fost sfințită

Comunitatea românească din Bavaria are, de sâmbătă, un locaș ortodox unde se poate ruga, după ce biserica cu hramul „Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica” a fost sfințită de către Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord.

Lăcașul găzduia slujbele încă din 2018 aparținea unei parohii catolice, dar în primăvara anului 2025 s-a decis transformarea lui într-o biserică ortodoxă.

Proiectul a fost realizat cu sprijinul credincioșilor parohiei și cu contribuția Statului Român, prin Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP).

La slujba de sfințire au luat parte reprezentanți ai autorităților locale, între care primarul localității Schwabach, Peter Reiß, precum și din partea cultelor catolic și evanghelic.

Impresionată de copii

Din partea statului român, a fost prezentă Lavinia Arnăutu, director cu atribuții de Secretar de Stat în cadrul DRP al Guvernului României.

„Am găsit aici o comunitate foarte frumoasă, foarte unită și foarte bine integrată. Am participat la foarte multe slujbe de sfințire în aproape toate țările unde avem comunități de români, însă am fost impresionată astăzi de copii, cel mai mult de copii”.

„Toată lumea care mă cunoaște știe că eu am o sensibilitate aparte la orice program și la orice proiect este dedicat copiilor și de modul în care își reprezintă românii țara aici, unde au ales să trăiască”, a spus ea pentru Trinitas TV.

IPS Serafim: Ne-am dori să-i avem pe toți în Biserică

La rândul său, Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, s-a arătat bucuros de prezența numeroasă a românilor la acest eveniment și spune că și-ar dori ca toți compatrioții care trăiesc în Germania să vină la Biserică.

„Comunitatea românească este foarte numeroasă în Bavaria, unde trăiesc peste 300.000 de români și în Germania, unde trăiesc peste 1.500.000 de români. Nădăjduiesc că cei mai mulți sunt conștienți de identitatea lor românească, de identitatea lor ortodoxă și țin, într-un fel sau altul, mai mult sau mai puțin legătura cu Biserica”.

„Deși noi ne-am dorit să îi avem pe toți în Biserică, dacă i-am avea pe toți, ne-ar trebui sute de biserici ca să încapă toți, dar ne mulțumim cu ceea ce avem”, a menționat ierarhul.

Evenimentul s-a încheiat cu un spectacol artistic susținut de copiii parohiei și de ansamblul Romanima.

