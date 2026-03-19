Rolul preotului în sprijinirea familiei: La Cahul au avut loc sesiuni de formare pentru prevenirea violenței domestice

La Cahul s-au desfășurat trei sesiuni de formare dedicate consolidării familiilor și prevenirii violenței, la care au participat 16 preoți din cadrul Mitropoliei Basarabiei.

Activitățile au urmărit consolidarea rolului pastoral al clericilor în identificarea și susținerea persoanelor aflate în situații de vulnerabilitate.

Sesiunile au fost susținute de părintele Ciprian Ioniță, consilier patriarhal la Sectorul Social-Filantropic al Administrației Patriarhale, care a abordat aspecte legate de înțelegerea fenomenului violenței în familie, impactul acestuia și poziția Bisericii Ortodoxe.

Totodată, Părintele Ilarion Mâță, lector la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Dumitru Stăniloae” din Iași, a propus o abordare pastorală integrată pentru sprijinirea familiilor vulnerabile.

Participanții au analizat metode de identificare a cazurilor, factorii de risc și instrumente practice de intervenție pastorală, prin exerciții aplicate și studii de caz.

Inițiativele fac parte din proiectul „Comunitate și Comuniune”, implementat de Misiunea Socială „Diaconia” a Mitropoliei Basarabiei, în parteneriat cu Catholic Relief Services (CRS). Sesiunile de formare au avut loc în perioada 9–10 martie.

Vezi și:

Foto credit: Facebook / Misiunea Socială Diaconia