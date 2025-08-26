Răsărit de soare la Catedrala Națională | Foto

La doar două luni înainte de sfințirea Catedralei Naționale, răsăritul de soare surprins peste turlele sale oferă o imagine simbolică: începutul unei noi pagini în istoria spirituală a României. Lumina dimineții conturează liniile impunătoare ale construcției, punând în evidență atât monumentalitatea edificiului, cât și emoția așteptării momentului sacru care se apropie.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu