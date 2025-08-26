La doar două luni înainte de sfințirea Catedralei Naționale, răsăritul de soare surprins peste turlele sale oferă o imagine simbolică: începutul unei noi pagini în istoria spirituală a României. Lumina dimineții conturează liniile impunătoare ale construcției, punând în evidență atât monumentalitatea edificiului, cât și emoția așteptării momentului sacru care se apropie.
Comunicat: Responsabilitatea creștină în raport cu lumea creată de Dumnezeu în fața provocării crizei ecologice
Criza ecologică actuală constituie una dintre cele mai grave probleme și realități ale lumii contemporane, iar efectele acesteia se manifestă atât prin afectarea existenței speciilor de plante și animale, cât și prin amenințarea existenței umane.…
Răsărit de soare la Catedrala Națională | Foto
Mitropolitul Clujului s-a rugat cu românii din Viena: Iertându-i pe cei din jurul nostru, îi putem aduce pe calea cea bună
Înalpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a slujit, duminică, la Parohia „La Sfânta Înviere” din capitala Austriei, Viena. În predica rostită cu această ocazie, Mitropolitul Clujului a subliniat importanța iertării aproapelui. „Evanghelia de…
Clericii români de pe cele două continente americane au făcut schimb de experiență
Parohia „Sfânta Treime” din Troy, Michigan, a găzduit, în perioada 21-23 august, Conferința preoțească a Mitropoliei a celor două Americi, care a reunit ierarhi, preoți, diaconi și monahi de pe cele două continente americane. Lucrările…
Interviu cu preotul basarabean Viorel Cojocaru: Reactivarea Mitropoliei Basarabiei, o revenire la rădăcini
Părintele Viorel Cojocaru, fondatorul și slujitorul Bisericii „Inimi Tăcute” din Chișinău, unde slujbele sunt oficiate în limbaj mimico-gestual, pentru persoanele cu deficiențe de auz, a acordat un interviu Agenției de știri Moldpres, cu prilejul apropiatei…