Raportul pentru 2025 al Arhiepiscopiei Marii Britanii și Irlandei de Nord relevă dezvoltare și consolidare instituțională

Raportul de activitate pentru anul 2025 al Arhiepiscopiei Marii Britanii și Irlandei de Nord relevă procesul de dezvoltare și consolidare instituțională a unei eparhii mature și orientate strategic, transmit reprezentanții instituției după Adunarea Eparhială desfășurată marți la Londra.

Evenimentul a debutat cu o slujbă de Te Deum oficiată de Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Irlandei și Islandei, în Catedrala Arhiepiscopală de la Londra.

Lucrările au început apoi cu un cuvânt introductiv rostit de Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Conferință despre spiritualitate și familie

Invitatul evenimentului a fost Episcopul Siluan al Italiei, care a oferit o reflecție teologică și duhovnicească dedicată Anului omagial al pastorației familiei creștine (2026).

Preasfinția Sa a așezat familia în inima vieții bisericești, ca spațiu al întâlnirii omului cu Dumnezeu, al creșterii în iubire jertfelnică și al transmiterii credinței din generație în generație.

Ierarhul a vorbit despre apărarea familiei ca lucrare duhovnicească și responsabilitate comună a Bisericii, despre provocările familiei contemporane și despre familia clericilor, chemată să fie mărturie vie în acest context.

Mesaje de la membrii corpului diplomatic

Membri ai corpului diplomatic al României și al Republicii Moldova au rostit alocuțiuni în care au apreciat lucrarea de păstrare a identității, coeziunii și demnității românilor din diaspora, desfășurată de arhiepiscopie.

De asemenea, a fost subliniată buna colaborare dintre structurile bisericești și autoritățile diplomatice, în sprijinul comunităților, precum și importanța unui dialog constant și responsabil între Biserică și instituțiile statului, în folosul binelui comun.

Au vorbit Ruslan Bolbocean, Ambasadorul Republicii Moldova în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, și consulii generali ai României Robert Adrian Marin (Londra), Nicoleta Loredana Teodorovici (Manchester), Andreea Ioana Berechet (Edinburgh) și Mihaela Savu (Birmingham).

Raportul de activitate prezentat a inclus cifre substanțiale atât în ceea ce privește consolidarea structurii eparhiale și instituționale, cât și în plan patrimonial, misionar, catehetic, social-filantropic și de reprezentare publică.

Consolidare instituțională și patrimonială

Un pas major în consolidarea instituțională l-a constituit aprobarea Statutului Arhiepiscopiei și avansarea procedurilor de înregistrare ca organizație de tip Charity (CIO), proces aflat într-o etapă avansată și esențial pentru funcționarea coerentă în cadrul juridic britanic.

În acest sens, a fost subliniată necesitatea clarității financiare și a responsabilității administrative, în acest scop fiind creat un ghid de bune practici. Ghidul a fost prezentat de părintele Constantin Popescu, vicar eparhial, care a amintit că buna organizare financiară este un instrument esențial pentru susținerea proiectelor Arhiepiscopiei.

Ca răspuns la dinamica migrației în Marea Britanie, anul trecut au fost înființate 20 de noi parohii și au fost trecute în patrimoniu cinci biserici, din care una prin donație, iar alte patru prin achiziție.

De asemenea, a fost achiziționat un sediu pentru centrul eparhial în proximitatea Catedralei Arhiepiscopale, iar sfântul lăcaș se află în proces de consolidare și amenajare, lucrările urmând să continue și anul acesta.

Cifre semnificative

Numărul botezurilor, cununiilor și înmormântărilor din eparhie relevă dinamica și robustețea comunității românești din Marea Britanie și Irlanda de Nord, dar și atracția duhovnicească ce iradiază în jur, care produce convertiri.

Anul trecut au fost oficiate 969 de botezuri, 383 de cununii și 70 de înmormântări, iar 118 persoane au fost primite în Ortodoxie.

Aproape 1.500 de tineri au participat la cursurile școlilor parohiale anul trecut, iar catehezele organizate în comunități au avut peste o mie de participanți.

Peste 285.000 de euro au fost alocați pentru acțiuni social-filantropice și au fost oferite ajutoare financiare de aproape 164.000 de euro pentru peste 3.600 de beneficiari.

Sprijinul acordat a ajuns și la 820 de copii din centre de plasament din România.

Reprezentanții Ortodoxiei românești din Regatul Unit au participat la evenimente intercreștine și interconfesionale, afirmând o prezență responsabilă și echilibrată în societatea britanică, iar zeci de preoți ortodocși români activează atât în penitenciare, cât și în spitale.

Principalele obiective pentru anul 2026 sunt definitivarea lucrărilor de consolidare a Catedralei Arhiepiscopale din Londra, finalizarea proceselor de recunoaștere juridică și întărirea structurilor administrative, precum și extinderea sprijinului filantropic și a lucrării cu tinerii.

Foto credit: Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord