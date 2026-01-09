Pustnicul Ioan David a fost pomenit la 31 de ani de la trecerea la Domnul: Era un om cu viață sfântă

Pustnicul Ioan David a fost pomenit, miercuri, la Mănăstirea Strungari, din județul Alba, cu ocazia comemorării a 31 de ani de la trecerea la Domnul, informează Trinitas TV.

Ioan David a fost păstor de oi și a dus o viață izolată de lume, precum un pustnic. În viața duhovnicească, fratele Ioan David i-a avut ca îndrumători pe Sfântul Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț și pe protosinghelul Varsanufie Știrban.

Slujba parastasului a fost săvârșită de către arhimandritul Andrei Barbu, egumenul Schitului „Buna Vestire” – Hăpria, alături de un sobor de clerici.

Rugăciunea neîncetată

În cuvântul său, părintele arhimandrit a explicat că pustnicul Ioan David se ruga neîncetat și era foarte smerit.

„Avem nevoie de exemple, de oameni duhovnicești. Fratele Ioan David a fost, cu adevărat, un exemplu, chiar dacă a fost mirean. Dar era atât de sensibil și de respectuos: de câte ori intram la el, totdeauna se pleca până la pământ și-mi săruta mâna. Mie mi-era rușine și-mi era greu”.

„Era un om cu viață sfântă și se pleca să-mi sărute mâna. Era tare smerit și se ruga neîncetat. Se oprea doar când venea cineva, în rest, rostea rugăciunea lui Iisus și Psaltirea”, a spus arh. Andrei Barbu.

Un model de urmat

Despre viața lui Ioan David a vorbit și părintele protosinghel Paisie Toma, starețul Mănăstirii Alteia din județul Alba.

„Fratele Ioan, așa cum ne-a spus părintele, rămâne un model de urmat pentru noi. A fost aici, aproape și a trăit între noi, de-aceea are mai mare putere și autoritate cuvântul celor care au văzut și au simțit”, a completat starețul Mănăstirii Alteia.

Ioan David a trecut la cele veșnice în data de 7 ianuarie 1995 și a fost înmormântat în apropierea chiliei de la Mănăstirea Strungari.

Foto credit: : Mănăstirea Strungari / Frescă de Alexandru Nicolau din biserica mare a așezământului monahal

