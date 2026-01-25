PS Timotei Prahoveanul: Întoarcerea lui Zaheu rămâne un model de pocăință și schimbare pentru fiecare dintre noi

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a vorbit, duminică, la sărbătoarea Seminarului Teologic Ortodox „Nifon Mitropolitul” din București, despre semnificația profundă a întâlnirii dintre Mântuitorul Iisus Hristos și Zaheu vameșul.

Preasfinția Sa a arătat că această pagină evanghelică este una dintre cele mai bogate în învățăminte pentru cei care caută apropierea de Dumnezeu.

În cuvântul de învățătură, ierarhul a subliniat că sărbătoarea Sfântului Grigorie Teologul, ocrotitor al multor școli de teologie, este un prilej de bucurie și de reflecție asupra vocației teologice și a chemării la sfințenie.

Evanghelia întâlnirii și a convertirii

Referindu-se la pericopa evanghelică citită în această duminică, Preasfinția Sa a arătat că Sfântul Evanghelist Luca ne așază înainte ultimul drum pământesc al Mântuitorului spre Ierusalim, drum care include întâlnirea decisivă cu Zaheu, mai marele vameșilor din Ierihon.

„Pagina de Evanghelie pe care ne-o propune Sfântul Luca este una dintre cele mai pline de învățăminte pentru fiecare dintre noi”, a spus PS Timotei Prahoveanul, arătând că aceasta vorbește despre convertire, despre milostivirea lui Dumnezeu și despre schimbarea profundă a vieții omului.

Zaheu nu Îl caută pe Hristos pentru a obține un folos personal, ci din dorința sinceră de a-L cunoaște.

„Dorea în mod deosebit să-L întâlnească, să-L cunoască pe Domnul. Nimic mai mult. Nu se gândea că ar putea să-I fie oaspete în casa lui”, a explicat Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Judecata oamenilor și privirea lui Dumnezeu

PS Timotei Prahoveanul a evidențiat contrastul dintre modul în care oamenii îl priveau pe Zaheu și modul în care îl privește Dumnezeu.

„La Ierihon trăia un om disprețuit de ceilalți. Ceea ce înseamnă că nu întotdeauna părerile oamenilor sunt la fel cu părerile lui Dumnezeu”, a subliniat Preasfinția Sa.

Deși vameșii erau considerați asupritori și slujitori ai Imperiului Roman, ierarhul a arătat că în orice categorie disprețuită de oameni se pot afla și persoane bune, capabile de schimbare.

PS Timotei Prahoveanul a amintit interpretarea patristică potrivit căreia „mulțimea” care îl împiedica pe Zaheu nu este doar una fizică, ci simbolizează și mulțimea păcatelor.

„Ni se spune în scrierile patristice că mulțimea oamenilor nu era numai decât ca număr al persoanelor ci trebuie înțeleasă și ca mulțime a păcatelor noastre sau a păcatelor lui Zaheu”, a menționat ierarhul.

Momentul decisiv al întâlnirii este inițiativa lui Hristos

„Foarte interesant este faptul că nu Zaheu L-a strigat pe Mântuitorul, ci Mântuitorul l-a strigat pe Zaheu”, a remarcat Preasfinția Sa, arătând că Dumnezeu este Cel care caută și cheamă pe omul pierdut.

Rodul acestei întâlniri este o schimbare radicală de viață, pe care PS Timotei Prahoveanul a numit-o una dintre cele mai impresionante convertiri din Evanghelie.

„Este, de fapt, singurul bogat dintre toți cei amintiți de Evanghelie care s-a mântuit”, a spus Preasfinția Sa, subliniind că hotărârile lui Zaheu depășesc orice constrângere exterioară.

Fără a fi obligat, Zaheu face o mărturisire publică și își asumă repararea nedreptăților: „Jumătate din averea mea o dau săracilor. Și dacă am nedreptățit pe cineva, îi întorc împătrit”.

PS Timotei Prahoveanul a explicat că această hotărâre își are rădăcina în Legea veche, care cerea restituirea împătrită a bunului furat.

Bucuria lui Dumnezeu pentru păcătosul întors

În acest context, cuvintele Mântuitorului, „Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia”, capătă o greutate deosebită.

PS Timotei Prahoveanul a arătat că această afirmație confirmă adevărul evanghelic potrivit căruia „mai mare bucurie se face în cer pentru un păcătos care se pocăiește decât pentru cei care nu au nevoie de îndreptare”.

Întoarcerea lui Zaheu rămâne astfel o lecție vie pentru fiecare creștin.

„Tot ceea ce s-a întâmplat la Ierihon constituie o lecție de pocăință și un model pe care l-ar putea urma fiecare dintre noi”, a spus ierarhul.

În finalul cuvântului, PS Timotei Prahoveanul a amintit tradiția Bisericii potrivit căreia Zaheu nu doar că s-a întors la Dumnezeu, ci a devenit ucenic al Apostolului Petru și episcop în Cezareea Palestinei, încheindu-și viața ca martir.

Ierarhul a vorbit și despre locurile sfinte legate de această întâlnire, arătând că la Ierihon se păstrează până astăzi un dud crescut din sămânța sicomorului în care s-a urcat Zaheu, precum și fragmente din moaștele sale.

Sf. Grigorie, un model de urmat

Legând Evanghelia de sărbătoarea Sfântului Grigorie Teologul, PS Timotei Prahoveanul a subliniat importanța modelelor autentice de credință și slujire pentru cei aflați la început de drum, mai ales pentru elevii seminariilor și pentru cei chemați la preoție.

„Fericiți sunt cei care, privind la marii slujitori ai Bisericii, învață de la ei măcar frânturi din trăirea, din învățătura și din dragostea lor fără margini față de Dumnezeu”, a concluzionat Preasfinția Sa.

La finalul Sfintei Liturghii, Andrei Ghenu, elev în clasa a 12-a la Seminarul Teologic Ortodox din București, a susținut un cuvânt în care a prezentat viața și activitatea Sfântului Grigorie Teologul, ocrotitorul instituției de învățământ.

De asemenea, în cadrul slujbei, Preasfinția Sa l-a hirotonit preot pe diaconul Grigorie Rusu, pentru Parohia Leordeni, cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, din Protopopiatul Ilfov-Sud.

