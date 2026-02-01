PS Timotei Prahoveanul la Catedrala Patriarhală: Fariseul nu a dobândit nimic, pentru că nu a cerut nimic de la Dumnezeu

Episcopul vicar Timotei Prahoveanul al Arhiepiscopiei Bucureștilor a explicat duminică, la Catedrala Patriarhală, că fariseul din pilda Vameșului și a Fariseului „nu a dobândit nimic, pentru că nu a cerut nimic de la Dumnezeu”.

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a afirmat că pericopa evanghelică din Duminica a 33-a după Rusalii, care deschide perioada Triodului, este adresată celor „care se considerau drepți și îi disprețuiau pe alții”.

Autosuficiența fariseului

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a arătat că autosuficiența fariseului este o stare primejdioasă pentru viața spirituală: „Era atât de bun încât nu mai dorea nimic, nu mai cerea nimic, nu mai avea nimic de schimbat în viața lui. Desigur, o părere falsă, construită dintr-o minte depărtată de Dumnezeu”.

„Dacă ar fi continuat tonul unei rugăciuni de mulțumire, fără să disprețuiască pe cineva, ar fi rămas măcar la nivelul unei rugăciuni de mulțumire pe care o datorăm și noi lui Dumnezeu”, a subliniat episcopul vicar.

În contrast, vameșul, disprețuit de societatea vremii, se apropie de Dumnezeu prin smerenie și pocăință sinceră: „Nu îndrăznea nici măcar ochii să și-i ridice de la pământ, ci, bătându-și pieptul, cerea ca Dumnezeu să-i fie milostiv”, a spus Preasfinția Sa.

Comoara de preț a inimii

Concluzia rostită de Mântuitorul este esențială, a subliniat episcopul vicar, deoarece arată adevărata cale a îndreptării: „Vameșul s-a întors mai îndreptat la casa lui decât cel care se considera drept și îi disprețuia pe ceilalți”.

Episcopul vicar a evidențiat pericolul mândriei, citându-l pe Sfântul Ioan Gură de Aur, care afirma că „mândria este un hoț care fură comoara de preț a inimii”.

Preasfinția Sa a îndemnat credincioșii ca, la începutul perioadei Triodului, să aleagă calea smereniei și a pocăinței, pentru a se pregăti cu adevărat pentru sărbătoarea Învierii Domnului.

„Să alegem calea care ne așază către Dumnezeu la începutul acestei călătorii, în perioada Triodului, pentru a ne pregăti încă din această primă zi pentru marea sărbătoare a Învierii Domnului, pe care o vom prăznui cu ajutorul lui Dumnezeu peste 10 săptămâni”, a conchis Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul.

