Îndemnul PS Teofil Trotușanul: Dacă unii nu pot să țină post, să se roage! Dacă alții n-au timp să se roage, să facă fapte de milostenie

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, i-a îndemnat pe credincioșii care nu pot să țină post în această perioadă să intensifice rugăciunea sau să facă mai multe fapte de milostenie.

Ierarhul a oficiat miercuri Liturghia Darurilor înainte sfințite la Mănăstirea „Nașterea Maicii Domnului”, din Caraclău județul Bacău.

Cu acest prilej, Preasfinția Sa le-a explicat pelerinilor veniți la mănăstire semnificația perioadei Postului Mare.

„Acum, la Sfânta Liturghie, am citit și rugăciunea de dezlegare, pentru că în perioada postului aceasta este chemarea Bisericii: să ne iertăm unii pe alții, să încercăm să facem fapte bune, după puterea noastră și, mai ales, să pregătim sufletul pentru întâlnirea cu Domnul Hristos Cel Înviat”.

„Vă doresc să aveți folos din această perioadă a Postului, să primească Domnul jertfa fiecăruia dintre dumneavoastră! Dacă unii nu pot să țină post, să se roage! Dacă alții n-au timp să se roage, să facă fapte de milostenie!”

„Orice faptă pe care o facem cu gândul la Dumnezeu este primită și răsplătită de Domnul. Și atunci când vom ajunge în ziua Slăvitei Învieri, să aveți bucuria pe care au avut-o femeile mironosițe și Sfinții Apostoli când L-au văzut pe Domnul Înviat!”, a transmis ierarhul.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului / Facebook

