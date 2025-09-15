PS Teofil Trotușanul a sfințit o troiță dedicată martirilor și mărturisitorilor din temnițele comuniste

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a sfințit, sâmbătă, în incinta Penitenciarului Bacău, o troiță ridicată în cinstea martirilor și mărturisitorilor din temnițele comuniste, precum și în onoarea eroilor neamului românesc și spre pomenirea tuturor celor care, de-a lungul timpului, au lucrat și s-au jertfit în această instituție.

Slujba de sfințire a fost precedată de slujba Acatistului Sfintei Cruci și Sfânta Liturghie, oficiate în capela Penitenciarului Bacău.

Cu această ocazie, PS Teofil Trotușanul a rostit un scurt cuvânt de învățătură.

„Viața noastră pe acest pământ se desfășoară sub semnul crucii. Între cer și pământ, între orizontală și verticală, noi suntem zidiți de Dumnezeu în semnul crucii”.

„Omul a fost așezat sub acest semn binecuvântat, altar pe care Mântuitorul Însuși S-a jertfit, arătându-ne că aceasta este poarta prin care vom intra în Împărăția lui Dumnezeu, unde fiecare dintre noi va da ochii cu Cel care S-a jertfit pe cruce”, a spus Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.

Proiect de suflet

Troița, construită din lemn în stil maramureșean și amplasată pe un soclu de beton placat cu piatră, a fost realizată în a doua jumătate a anului 2025, prin contribuția personalului de Poliției Penitenciare, sub coordonarea comisarului-șef de poliție penitenciară Viorel Marcel Voicu, directorul Penitenciarului Bacău, și cu implicarea părintelui capelan Daniel Mașala.

Proiectul a fost susținut de ctitori, închinători și binefăcători, în semn de omagiu adus celor care și-au sacrificat libertatea pentru credință și neam.

La eveniment au mai luat cuvântul comisarul-șef de poliție penitenciară Viorel Marcel Voicu, directorul Penitenciarului Bacău, și părintele capelan Daniel Mașala, care au inițiat și susținut realizarea proiectului.

Construcția și sfințirea troiței se înscriu în seria manifestărilor organizate în anul 2025, declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române „Anul omagial al Centenarului Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române și Anul comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX-lea”.

Evenimentul reprezintă un moment de comemorare și rugăciune pentru martirii și mărturisitorii credinței din toate timpurile.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului