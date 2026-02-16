PS Teofil de Iberia: Fără hrană spirituală, omul nu este în stare să fie bun și milostiv

„Fără hrană spirituală, omul nu este în stare să fie bun și milostiv”, a explicat în predica de duminică Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei.

Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie în Parohia „Sfânta Muceniță Fotini Samarineanca” din Zuera, Spania.

Duminica lăsatului sec de carne

Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia a subliniat importanța duhovnicească a Duminicii lăsatului sec de carne ca început pentru Postul Sfintelor Paști și exercițiu al cumpătării.

„Duminica aceasta se numește a Lăsatului sec de carne, pentru că de mâine până la Sfintele Paști vom posti de carne. Facem aceasta nu din dispreț față de mâncare, ci bine știind că neînfrânarea a dus la căderea omului, este foarte important pentru noi să cultivăm și să exersăm înfrânare”, a spus Preasfinția Sa.

„Doar cei hrăniți duhovnicește devin binecuvântații Tatălui, fiind întru totul asemănători Fiului Său Iisus Hristos (…). Cei ce nu se hrănesc duhovnicește și nu se îmbogățesc întru Dumnezeu, se blesteamă singuri, alegând hrana dătătoare de moarte, la fel ca protopărinții noștri, Adam și Eva”.

Parohia „Sfânta Muceniță Fotini Samarineanca” se află la Capilla „Cristo del Portazgo”, Calle Valle de Ordesa, 50800, Zuera, Zaragoza, Spania.

Foto credit: Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei și Portugaliei