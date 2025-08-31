PS Paisie Sinaitul: Întrebarea „Ce bine să fac ca să am viața veșnică?” se naște în inima fiecărui om

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, a oficiat duminică slujba de punere a pietrei de temelie pentru noua biserică a Parohiei „Uniunea Voluntarilor”, unde a rostit o omilie despre dialogul dintre tânărul bogat și Hristos:

„Dialogul dintre Iisus și tânărul bogat se continuă, într-un fel, în toate timpurile istoriei, chiar și astăzi. Întrebarea «Bunule Învățător, ce bine să fac ca să am viața veșnică?» se naște în inima fiecărui om, chiar dacă o mărturisește sau nu, și întotdeauna Hristos-Domnul, numai El este Cel Care ne poate oferi răspunsul adevărat”.

Poruncile – condiția iubirii aproapelui

Episcopul vicar patriarhal a subliniat că tânărul bogat era un om evlavios, crescut „la umbra Legii Domnului”, care cunoștea poruncile, dar a simțit nevoia apropierii de Hristos, recunoscând în El o autoritate divină.

Mântuitorul, cu pedagogie divină, îl conduce pas cu pas spre adevărul că viața veșnică este legată inseparabil de păzirea poruncilor lui Dumnezeu, iar Binele suprem este numai Dumnezeu.

„Poruncile reprezintă așadar condiția de bază a iubirii aproapelui. Prima etapă necesară pe drumul spre libertate, spun Sf. Părinți, este a nu săvârși păcate grave ca omuciderea, adulterul, desfrânarea, furtul, înșelăciunea, sacrilegiul și altele de acest fel”, a explicat Preasfinția Sa.

„Hristos arată că poruncile nu trebuie înțelese ca o limită minimală ce nu trebuie depășită, ci mai curând ca o cale deschisă spre desăvârșire”.

Calea desăvârșirii

Reflectând asupra răspunsului dat de Hristos tânărului bogat, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a arătat că, deși tânărul a respectat poruncile „din tinerețile lui”, conștiința insuficienței îl face să simtă că îi lipsește ceva esențial.

Chemarea la desăvârșire și primirea harului dumnezeiesc îl ajută pe om să facă pasul renunțării de sine, al lepădării de cele materiale și de a-L urma cu toată inima pe Hristos.

„Calea desăvârşirii constă în urmarea lui Hristos, după renunțarea la tot ceea ce ne poate reține de la această chemare. Chemarea este adresată înainte de toate celor cărora Hristos le încredințează o misiune deosebită, începând cu cei 12 Apostoli”.

Contemporani la împlinirea unui ideal

Ridicarea unei biserici în cinstea eroilor voluntari din cele două războaie mondiale, mulți dintre ei fiind împroprietăriți în această zonă după Primul Război Mondial, împlinește un ideal născut în urmă cu mai bine de o sută de ani.

„Numele parohiei dumneavoastră Uniunea Voluntarilor vine de la Cetatea Voluntărească sau Cetatea Voluntarilor, înființată în anii ′30, după Primul Război Mondial, prin împroprietărirea aici a mai multor soldați militari care au luptat în războiul din 1916-1918”, a transmis Preasfinția Sa.

„Istoria acestui proiect are o vechime de mai mult de o sută de ani, dacă ne raportăm la jertfa primilor eroi voluntari, pentru care s-a dorit înălțarea acestei biserici”.

„Având în vedere originea şi vechimea acestui proiect, noi toți trebuie să fim mândri de faptul că suntem contemporani și putem contribui fiecare la împlinirea acestui ideal care începe să prindă contur”.

Cinstirea memoriei eroilor neamului

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a subliniat că acest demers este un ideal sfânt transmis din generație în generație, care ne vorbește nu doar despre trecut, ci și despre prezent și viitor.

De asemenea, ierarhul a evidențiat faptul că locul sfințit devine, prin harul lui Dumnezeu, un spațiu sacru în care se va înălța o biserică ce va aduce slavă lui Dumnezeu și va cinsti memoria eroilor neamului.

„Trecutul glorios trebuie să ajute la schimbarea prezentului, care de multe ori este mediocru sau nevrednic, şi trebuie să ne conducă spre un viitor mai bun, din care să nu lipsească Dumnezeu”, a spus PS Paisie Sinaitul.

„În plus, despre eroi nu trebuie să vorbim la trecut. Eroii noștri nu sunt morți, sunt vii în comuniunea lor cu Dumnezeu, prin Hristos-Domnul pe Care L-au mărturisit, şi sunt vii în amintirea noastră, prin rugăciune şi pomenire, căci iubirea este mai tare decât moartea”.

Slujba a fost urmată de așezarea Sfintei Cruci pe locul viitorului Altar. Totodată, au fost aduse spre închinare moaștele Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, prin bunăvoința arhimandritului Vasile, starețul Mănăstirii Cernica.

Foto credit: Basilica.ro