PS Paisie: Prin Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, Biserica ne descoperă că Dumnezeu este și drept și milostiv

Prin sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, Biserica ne descoperă că Dumnezeu atât drept, cât și milostiv, a explicat Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul în cuvântul ținut, sâmbătă, la parohia „Duminica tuturor sfinților români” din Sectorul 5 al Bucureștilor.

Ierarhul a explicat că Arhanghelul Mihai este înfățișat ca purtând o sabie de foc, pentru că luptă împotriva răului și apără pe cei drepți.

„Cuvintele sale prin care căderea îngerilor s-a oprit — Să luăm aminte! Să stăm bine, să stăm cu frică! — au rămas înscrise în Sf. Liturghie, pentru că și noi, atunci când slujim sau ascultăm Sfânta Evanghelie, cântarea, ori rugăciunile, suntem chemați să stăm cu mintea trează, cu inima curată, cu evlavie înaintea lui Dumnezeu”, a specificat PS Paisie.

În cazul Arhanghelului Gavriil, acesta este îngerul este îngerul blândeții și al bucuriei dumnezeiești. Este binevestitorul mântuirii neamului omenesc.

„El este vestitorul bucuriei cerești de la Betleem, când îngerii au cântat: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bunăvoire!”



„Prin Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, Biserica ne descoperă că Dumnezeu este și drept, și milostiv, că este foc mistuitor pentru păcat, dar și izvor nesfârșit de iubire pentru cei ce se pocăiesc”, continuat ierarhul.

Granița dintre cer și pământ este anulată în timpul Sfintei Liturghii

Preasfinția Sa a arătat că oamenii și îngerii slăvesc împreună pe Dumnezeu în Sfintei Liturghii.

„În timpul Sfintei Liturghii, granița dintre cer şi pământ este anulată. Preoții, credincioșii și îngerii din ceruri sunt împreună slujitori și slăvitori ai lui Dumnezeu. De aceea, pe lângă invocarea Preasfintei Treimi, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, avem rugăciuni în timpul Sfintei Liturghii care arată că îngerii şi credincioşii, împreună aduc slavă lui Dumnezeu Cel negrăit şi necuprins de minte”, a mai adăugat Episcopul vicar.

PS Paisie Sinaitul a îndemnat la cinstirea îngerilor și la preluarea exemplului acestora.

„Să învățăm și noi de la îngeri ascultarea, smerenia și dragostea curată față de Dumnezeu. Să ne rugăm să fim, asemenea lor, slujitori ai binelui și ai adevărului. Să-l cinstim pe Arhanghelul Mihail, înger al dreptății, printr-o viață curată și dreaptă; să-l cinstim pe Arhanghelul Gavriil, înger al harului, printr-o inimă milostivă și plină de bucurie”, a mai declarat ierarhul.

