PS Nichifor Botoșăneanul: Domnul S-a întrupat ca să ne vestească minunea veșniciei

Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, a oficiat Sfânta Liturghie, duminică, la Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi din Iași.

În predica susținută cu acest prilej, ierarhul a subliniat că Nașterea Domnului are semnificații multiple și este o realitate mântuitoare.

Sensul profund al venirii lui Dumnezeu în lume este chemarea omului la veșnicie.

„Nașterea Domnului a fost deopotrivă o minune, o taină, dar și un fapt istoric, pentru că Domnul a luat trup și a intrat în istorie, ca pe noi să ne învețe taina veșniciei și să ne ajute să înțelegem că suntem chemați la mult mai mult decât această viață”.

„Numai astfel putem înțelege cum, în chip paradoxal, a lucrat Dumnezeu în acest timp care împarte lumea în două și chiar istoria în două, pentru că timpul de la Hristos se numără înainte de Hristos și după Hristos, ca semn că este singurul eveniment – cum spunea Ioan Damaschinul – care aduce ceva nou sub soare și restabilește legătura omului cu Dumnezeu, așa cum nu a mai fost niciodată, de la căderea lui Adam”, a spus PS Nichifor Botoșăneanul.

Smerenia mântuitoare

În ceea ce privește fuga în Egipt, Preasfinția Sa afirmă că acest episod urmărește să arate smerenia Mântuitorului.

„Acum, în zilele Nașterii Domnului, vedem că Domnul a ales să fugă din calea celui rău. A vrut să arate și prin aceasta că smerenia întrupării Sale rămâne asumată până la capăt. Prin acest chip al smereniei ne cheamă și pe noi, cei ce Îl urmăm. În lume necazuri veți avea, spune Domnul, dar îndrăzniți, Eu am biruit lumea”.

„Nu ne promite că în această lume vom fi ocrotiți fără boală, fără chinuri și fără primejdii, dar, în toate acestea, Domnul fiind cu noi, nu vom cunoaște deznădejdea, neliniștea și îngrijorarea celui puțin credincios, ci vom înțelege că viața noastră are un început, dar nu are sfârșit”, a adăugat ierarhul.

„Domnul S-a întrupat ca să ne vestească minunea veșniciei și să ne arate că suntem chemați noi înșine la veșnicie. Să ne rugăm ca Domnul să ne împărtășească lumina pe care a venit să o arate pe pământ”, a conchis Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul.

Tot în această zi, Preasfinția Sa l-a hirotonit diacon pe Viorel Drăgan, directorul pentru învățământ preuniversitar în cadrul Sectorului de Învățământ al Arhiepiscopiei Iașilor.

Foto credit: Arhiva Doxologia

