Episcopul Macarie cheamă la rugăciune pentru familia părintelui Ioan Cozma de la Vatra Dornei

„În aceste zile de mare încercare, vă chem cu toată inima la rugăciune stăruitoare obștească, pentru familia preoțească din Vatra Dornei, greu încercată în urma accidentului rutier”, transmite Episcopul Macarie al Europei de Nord.

Ierarhul i-a rugat pe credincioși să citească fiecare cel puțin câte o Catismă din Psaltire și Acatistul Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Preasfințitul Părinte Macarie îi menționează pe nume pe toți membrii familiei implicați în cumplitul accident:

Preoteasa Diana , în stare gravă la Terapie Intensivă;

, în stare gravă la Terapie Intensivă; Iustin , 17 ani;

, 17 ani; Xenia , 8 ani;

, 8 ani; Alexie , 3 ani;

, 3 ani; Filofteia, 1 an.

De asemenea, părintele episcop îndeamnă la rugăciune și pentru Matei, 14 ani, adormit întru nădejdea Învierii, împreună cu tot neamul adormit.

„Această chemare vine și din rugămintea plină de durere a Părintelui Ioan Cozma, preot slujitor în Vatra Dornei, care trece împreună cu familia sa prin această mare cumpănă”, transmite Preasfinția Sa.

„Am vorbit adineauri, foarte scurt, la telefonul soțului ei, Părintele Ioan, cu Preoteasa Diana și mi-a spus cu lacrimi că are multă nădejde în Marele Doctor și Mântuitor Hristos, întru rugăciunea noastră neîncetată!”

Preoteasa Diana Cozma și cei cinci copii ai Părintelui Ioan Cozma au căzut cu autovehiculul în râul Bistrița la ieșirea din Vatra Dornei – cel mai probabil din cauza poleiului format pe carosabil.

Matei, fiul în vârstă de 14 ani al familiei, a trecut la Domnul, iar ceilalți copii și mama lor sunt internați la Spitalul Clinic de Urgență Județean din Suceava.

Arhiepiscopul Calinic al Sucevei și Rădăuților a organizat o colectă în toate parohiile din eparhie, pentru a sprijini tratamentul și recuperarea familiei, iar separat, toate protopopiatele au contribuit în total cu 50.000 de lei la acest ajutor umanitar.

Donează

Cont RON: RO51 RNCB 0234 0370 1091 0014

Cont EURO: RO78 RNCB 0234 0370 1091 0110

Beneficiar: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților

Mențiune obligatorie: COZMA

Telefon informații: 0756 617 617

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Foto credit: Facebook / Episcopia Europei de Nord