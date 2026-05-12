PS Iustin a sfințit altarul unei biserici în apropriere de Baia Mare: O necesitate pastorală pentru 500 de credincioși

Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a sfințit duminică altarul bisericii cu hramul Nașterea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul din Tăuții de Jos, localitate aflată în apropierea municipiului Baia Mare.

Ierarhul a subliniat pentru Trinitas TV că parohia a fost înființată în anul 2016 „ca o necesitate pastorală pentru cei aproximativ 500 de credincioși din localitate”.

Episcopul Iustin a explicat că, după un deceniu de activitate, biserica a ajuns într-o etapă importantă a construcției: „Părintele paroh a reușit să pregătească biserica pentru pictură și și-a exprimat dorința să sfințim altarul după ce a așezat această monumentală catapeteasmă”.

Preasfinția Sa a subliniat și faptul că sfințirea altarului le va permite credincioșilor să participe la slujbe în noul lăcaș și nu într-un spațiu improvizat.

„Ne bucurăm din suflet pentru realizarea lor, felicităm autoritățile locale și fostul primar și actualul primar și Consiliul local care sprijină construirea bisericii și terminarea lucrărilor”, a transmis la final Episcopul Maramureșului și Sătmarului.

Recunoașterea meritelor

Cu acest prilej, Preasfințitul Părinte Iustin l-a hirotesit iconom stavrofor pe părintele paroh Aurelian Romulus Mic și a oferit Consiliului Parohial Medalia Omagială „Justinian Arhiepiscopul”. Lăcașul de cult a primit și cel de-al doilea hram, Sfântul Cuvios Antonie cel Mare.

De asemenea, au fost acordate ordine, medalii și diplome de recunoștință mai multor binefăcători și susținători ai lucrărilor desfășurate la biserică. La finalul evenimentului, părintele paroh Aurelian Romulus Mic a mulțumit tuturor celor implicați în ridicarea și susținerea lăcașului de cult.

„Mulțumim Bunului Dumnezeu pentru că ne-a învrednicit să ajungem în această binecuvântată și sfântă zi de mare sărbătoare pentru comunitatea din Tăuții de Jos, pentru parohia noastră, tuturor binefăcătorilor, ctitorilor, cinstitorilor și închinătorilor bisericii noastre”.

Foto credit: Facebook / Episcopia Maramureșului și Sătmarului