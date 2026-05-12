Întâlnirea cu Hristos transformă omul și îl conduce de la păcat la o viață nouă, subliniază Episcopul Timotei

„Evanghelia ne arată că întâlnirea cu Hristos transformă omul și îl conduce de la păcat la o viață nouă”, a subliniat în predica de duminică Episcopul Timotei al Spaniei și Portugaliei.

Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie în Parohia „Sfântul Mucenic Hristofor”, La Roda, din Spania.

Ierarhul a explicat contextul istoric și religios al dialogului relatat în Evanghelie, despre întâlnirea Mântuitorului Iisus Hristos cu femeia samarineancă.

„Țara Sfântă era împărțită în Iudeea, Samaria și Galileea, iar între iudei și samarineni exista o mare ostilitate religioasă. Din acest motiv, iudeii evitau Samaria și îi disprețuiau pe locuitorii ei”.

Preasfinția Sa a subliniat că femeia a fost surprinsă de apropierea Mântuitorului, deoarece „iudeii nu vorbeau cu samarinenii”.

Harul care transformă sufletul

Preasfințitul Părinte Timotei a arătat că dialogul de la fântâna lui Iacov descoperă lucrarea harului lui Dumnezeu în viața omului: „Mântuitorul îi vorbește despre apa cea vie, adică harul lui Dumnezeu, care dă viață sufletului”.

Hristos îi descoperă femeii viața nu pentru a o condamna, ci pentru a o conduce spre pocăință, fiindcă „își recunoaște păcatele și se schimbă lăuntric”.

„Această femeie, cunoscută ca mucenița Fotini, devine apoi propovăduitoare a lui Hristos, ducând credința în cetatea ei”, a adăugat Episcopul Spaniei și Portugaliei.

Parohia „Sfântul Mucenic Hristofor” își desfășoară activitatea la Calle Alfredo Atienza, n.114, 02630, La Roda, Spania.

