Episcopul Hușilor îndeamnă la postire de la mediile digitale în pregătirea pentru Învierea Domnului

Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a îndemnat duminică la postire de la mediile digitale în pregătirea pentru Învierea Domnului.

Pornind de la cuvântul Evangheliei, „Căci unde este comoara ta, acolo va fi și inima ta” (Matei 6, 21), ierarhul a subliniat că direcția în care ne investim timpul și energia arată, de fapt, centrul vieții noastre:

„Dacă inima noastră sau comoara noastră este în tehnologie, atunci inima noastră va fi tot acolo. Acestea nu pot fi o sursă de liniște, de echilibru interior, de stare de seninătate sufletească”, a spus Preasfinția Sa.

„Întotdeauna la început de Post, eu îndemn la post de la mediile digitale. Celălalt, postul în sine de la alimente, postul ca intensificare a rugăciunii, ca un mod de a căuta să ne spovedim mai des și să căutăm să ne împărtășim cu Trupul și Sângele lui Hristos, minunat ar fi să spunem că vine de la sine”.

Postul și tehnologia

Ierarhul a evidențiat sensul profund al perioadei postului, insistând asupra nevoii unei deconectări de la mediile digitale, pe care o consideră o formă necesară de nevoință adaptată vremurilor noastre.

„Postul nu rezidă numai în această abstinență, ci mai ales în strădania noastră de a ne înțelege și de a pricepe că noi suntem creați după chipul lui Dumnezeu și că vederea chipului lui Dumnezeu implică lupta pentru comuniune cu El”, a spus Preasfințitul Părinte Ignatie.

„Postirea este și cea care ar trebui să ne vindece de dependențe – patimi, cum se numesc acestea în limbaj filocalic. (…) Una dintre patimile despre care se vorbește acum din ce în ce mai mult, este dependența de tehnologie”.

Omul și perspectiva asupra mediului digital

Preasfințitul Părinte Ignatie a precizat că tehnologia „nu este ceva demn de demonizare”, ci „folosirea în exces a acesteia ne poate fi extrem de dăunătoare”.

„Ea ne mănâncă foarte mult timp, nu mai reușim să fim atât de prezenți în relație cu cei de lângă noi, și mai presus de toate, ne întipărește în minte o anumită formă de nerăbdare al cărei corespondent este scroll-area”.

Consumul rapid și superficial de informație generat de mediile digitale creează doar o mare iluzie a unei aparente stări de bine: „Trăim într-o lume ireală pe care noi o considerăm ca fiind foarte reală – această lume digitală, a virtualului”.

„Când citim sau ne rugăm, starea de bine, crește foarte lent, progresiv, și rămâne exact acolo unde noi ne-am oprit, în funcție de starea de bucurie pe care o avem în urma a ceea ce lecturăm sau ne rugăm sau căutăm să medităm pe marginea unui text scripturistic”.

În acest sens, ierarhul a mărturisit că, la începutul fiecărui post, îndeamnă la o formă concretă de post digital: „Îmi impun și eu ca cel puțin prima și ultima săptămână a Postului să ne deconectăm total de la tehnologie”. Gestul nu este unul radical, ci este un exercițiu minim pentru viața spirituală, menit să redea omului libertatea interioară.

Vindecarea de dependențe

Episcopul Hușilor a explicat că nicio dependență, chiar dacă pare că nu prezintă nicio gravitate, nu poate aduce echilibru sufletesc, iar „postirea trebuie gândită ca o vindecare de orice fel de dependențe”.

„Dependența aceasta modernă de tehnologie este una care ne poate schimba fundamental; este mai mult decât un drog. (…) Cei care consumăm tehnologia, nu realizăm că ne poate schimba pe nesimțite viața, modul de a gândi, de a ne comporta, perspectiva pe care o avem asupra vieții noastre”.

În schimb, „moderația, măsura, cumpătarea, echilibrul” sunt reperele autentice ale vieții duhovnicești.

Preasfințitul Părinte Ignatie a încheiat prin a reaminti că postul nu este doar un exercițiu biologic sau disciplinar, ci o cale de întâlnire cu Hristos: „Noi ne înfometăm ca să ne întâlnim cu Hristos care ne hrănește, Care este plinătate pentru fiecare dintre noi”.

