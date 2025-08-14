PS Ignatie: Fără rugăciune, fără iubire, fără iertare, fără bunătate și fără lumină, lumea noastră ar fi groaznică

Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a spus marți, la finalul slujbei Paraclisului Maicii Domnului, oficiat la Parohia Costești I, județul Vaslui, că o lume fără rugăciune, iertare sau lumină ar fi un loc groaznic.

PS Ignatie a explicat că Maica Domnului este numită „biserică vie”, așa cum un lăcaș de cult nu este doar construcția în sine, ci are și o dimensiune spirituală.

„Noi știm că biserica este spațiul unde conștientizăm mai mult că avem și o dimensiune spirituală a existenței noastre. Nu suntem numai carne sau ceea ce ține de biologia noastră. Avem, pe lângă trupul nostru, și suflet pe care avem grijă să îl menținem frumos prin rugăciune, prin simțirea prezenței lui Dumnezeu, prin bunătate, prin iubire, prin smerenie și, desigur, prin multă iertare”.

„Fără dimensiunea spirituală a existenței noastre viața ar fi foarte anostă, plictisitoare de-a dreptul. Vă invit la un mic exercițiu de imaginație. Cum ar arăta lumea noastră fără partea spirituală a vieții? Adică fără rugăciune, fără iubire, fără iertare, fără bunătate și fără lumină. Ar fi groaznic”, a menționat Episcopul Hușilor.

Cum îl vedem pe cel de lângă noi?

Preasfinția Sa a punctat faptul că fiecare dintre noi este o biserică a lui Dumnezeu, dar, din păcate, nu conștientizăm acest lucru.

„Și noi oamenii suntem bisericile lui Dumnezeu. Prin Taina Sfântului Botez, Hristos a venit în inima noastră. Nu conștientizăm acest lucru, însă de ce întotdeauna preotul, la anumite momente precise, pe tot parcursul slujbei, cădește nu numai icoanele din altar, de pe catapeteasmă, ci și pe fiecare credincios? De ce?”

„Pentru că noi, toți, suntem bisericile lui Dumnezeu în care El locuiește. Și noi Îl avem în adâncul inimii noastre pe Dumnezeu și suntem numiți biserici, temple ale lui Dumnezeu unde El locuiește, cum spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Corinteni”, a afirmat PS Ignatie.

Dacă l-am vedea pe celălalt ca pe o biserică zidită de Dumnezeu, multe s-ar schimba.

„Vă dați seama că s-ar schimba foarte mult modelul raportării noastre unul la celălalt dacă noi ne gândim că celălalt este biserică și că Dumnezeu este în sufletul lui; nu cred că ne-am permite să ne comportăm urât, să-l jignim, să-l discredităm, să-l calomniem”, a mai menționat Episcopul Hușilor.

Foto credit: Episcopia Hușilor