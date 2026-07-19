PS Iachint de Pacific la Biserica „Sf. Spiridon” – Nou: Minunile sunt modul aparte prin care Dumnezeu ne iubește individual

„Minunile sunt modul aparte prin care Dumnezeu ne iubește individual”, a spus duminică Arhiereul vicar Iachint de Pacific al Episcopiei Australiei și Noii Zeelande la Catedrala Mitropolitană „Sfântul Spiridon”-Nou, Paraclis Patriarhal, din Capitală.

Ierarhul a evidențiat faptul că cei doi orbi din pericopa evanghelică nu I-au cerut direct Mântuitorului să le redea vederea, ci să-i miluiască, acest strigăt regăsindu-se în Rugăciunea inimii: „Îi cerem să ne ofere exact lucrurile de care El știe, mai bine ca noi, că avem nevoie”.

„Noi avem datoria de a mărturisi, dar să avem grijă ca, prin această exteriorizare a minunilor care s-au petrecut cu noi, să nu strivim taina sufletului nostru, taina întâlnirii noastre personale cu Dumnezeu”, a spus Preasfinția Sa.

Nu trebuie să așteptăm minuni pentru a crede

Arhiereul vicar a subliniat că omul nu trebuie să aștepte semne extraordinare pentru a se apropia de Dumnezeu.

„Nu trebuie să așteptăm să vedem niște minuni ca să credem în Hristos, ca să ne încredințăm viața în mâinile Sale și să urmăm învățăturii pe care o găsim în Sfânta Scriptură”.

Referindu-se la atitudinea fariseilor, care au văzut minunile, dar nu au crezut, ierarhul a atras atenția că simpla prezență la slujbe nu este suficientă: „Învățăm, așadar, că simpla noastră prezență în biserică, nu este suficientă pentru a ne mântui”.

„Dacă niște situații ne fac să ne pierdem pacea și liniștea, dacă ne tulbură sufletește, cred că este mai important să fim atenți la a ne păstra pacea. Pentru că pacea, deși dreptatea poate să fie de partea noastră, uneori este mai mare decât dreptatea”, a spus Preasfințitul Părinte Iachint de Pacific la finalul predicii.

Mulțumiri și recunoștiință

La finalul Sfintei Liturghii, părintele Ionuț-Gabriel Corduneanu, vicar administrativ patriarhal, a amintit că aceasta a fost prima slujire a Preasfințitului Părinte Iachint de Pacific, în calitate de arhiereu vicar, la Catedrala Mitropolitană „Sfântul Spiridon” – Nou.

Preotul a amintit și contribuția Preasfinției Sale la realizarea celor 13 volume ale Sinaxarului Sinodal al Bisericii Ortodoxe Române, pe care „ni le-a oferit pentru a ne putea folosi cu toții de ele”.

În semn de apreciere, ierarhul a primit o icoană a tuturor sfinților români, pe care să o ducă în eparhia din Australia și Noua Zeelandă, unde își va desfășura slujirea arhierească.

„Îi mulțumim foarte mult și nădăjduim că se va mai repeta slujirea și cu alte ocazii când va fi în România”, a spus părintele vicar administrativ patriarhal.

Sărbătoarea familiei Sf. Vasile cel Mare

Preasfințitul Părinte Iachint de Pacific a mulțumit pentru primire și pentru anii în care a activat în cadrul Cancelariei Sfântului Sinod. Ierarhul a amintit și că duminică a fost săvârșită pentru prima dată în Biserica Ortodoxă Română slujba Soborului Familiei Sfântului Ierarh Vasile cel Mare.

„S-a săvârșit slujba acestor importanți Sfinți, care au lăsat nu doar o mărturie de credință, ci și un tezaur deosebit de învățătură de credință și de filantropie, întrucât ei sunt cunoscuți pentru organizarea filantropiei în Biserica Ortodoxă”.

Arhiereul vicar le-a urat slujitorilor lăcașului de cult și credincioșilor „sănătate, ani îndelungați, bună pace și înțelegere în marea familie a Bisericii și în mica familie de acasă”.

Foto credit: Daniel Nicolae