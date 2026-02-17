PS Ambrozie la sfințirea unei capele dintr-o parohie giurgiuveană: De multe ori, judecățile omului sunt limitate

„De multe ori judecățile omului sunt limitate, greșite sau relative”, a subliniat în predica de duminică Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului.

Ierarhul s-a aflat la Parohia „Sfântul Nicolae” din localitatea giurgiuveană Poenari Enuță, unde a oficiat Sfânta Liturghie și a sfințit noua capelă a lăcașului de cult, pusă sub ocrotirea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir.

Judecata lui Hristos

Preasfințitul Părinte Ambrozie a explicat semnificația momentului celei de-a Doua Veniri a Mântuitorului Hristos și al Judecății universale.

„Mântuitorul va veni întru slavă, la Parusie, A Doua Venire, va așterne scaunul de judecată și El va fi Deisis, Judecătorul suprem, care va avea de-a dreapta pe Maica Domnului, mijlocitoare, și pe Sfântul Ioan Botezătorul, care nu sunt judecători, ci sunt mijlocitori ca să se roage la Dumnezeu pentru iertarea păcatelor și pentru mântuirea sufletului”, a spus Preasfinția Sa.

„Auziți ce spune Judecătorul suprem, Iisus Hristos, în Evanghelia de astăzi: Străin am fost și m-ați primit, în temniță și ați venit la mine. Bolnav am fost și m-ați cercetat. Veniți, binecuvântații Tatălui Meu, le spune celor drepți”.

Vechea biserică a parohiei, cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae”, a fost construită la sfârșitul secolului al 18-lea și se află într-un amplu proces de restaurare și conservare.

