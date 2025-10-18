Programul slujirii ierarhilor în Duminica a 20-a după Rusalii

În Duminica a 20-a după Rusalii, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji după următorul program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas:



Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va participa la Sfânta Liturghie oficiată în Paraclisul „Sf. M. Mc. Gheorghe” al Reședinței Patriarhale.

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji în Parohia „Duminica Tuturor Sfinților” – Gulioaia, Comuna Dângeni, județul Botoșani.

Înaltpreasfințitul Părinte Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji în Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Jichișu de Jos, județul Cluj.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, va sluji la Mănăstirea „Toți Sfinții” de la Centrul Mitropolitan din Craiova.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, va sluji în Parohia Berecuța din județul Timiș.

Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, va sluji în Paraclisul mitropolitan „Sf. Ioan Teologul” din Chișinău.

Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale, va sluji în Parohia „Sfânta Treime și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Paris (Villeneuve Saint Georges), Franța.

Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji în Parohia „Maica Domnului Prodromița” din Bischofshofen, Austria.

Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul celor două Americi, va sluji la Mânăstirea „Sf. Dimitrie cel Nou”, Middletown, New York, Statele Unite ale Americii.

Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, va sluji la Biserica „Sf. Voievod Neagoe Basarab” din Găești, jud Dâmbovița.

Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Biserica „Nașterea Maicii Domnului” din localitatea Negru Vodă, județul Constanța.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji în Parohia Blaj Berc, județul Alba.

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, va sluji în Parohia Rusănești, județul Vâlcea.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Roman.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, va sluji la Parohia Slatina, județul Argeș.

Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei, va sluji în Parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din municipiul Buzău.

Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Galați.

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, va sluji la biserica Parohiei Vladimirescu II, jud. Arad, împreună cu Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului.

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji în Parohia „Sf. Ioan de la Prislop”, Marcelina, Italia.

Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Huşilor, va sluji în localitatea Valea Popii, filie a Parohiei Drăgești, județul Vaslui.

Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, va sluji la Biserica „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din Caransebeş.

Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, va sluji în Biserica „Nașterea Sf. Ioan Botezătorul” din Parohia Cărănzel, județul Bihor.

Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji în Parohia Săsar I, județul Maramureș.

Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, va sluji la Mănăstirea Strehaia, județul Mehedinți.

Preasfințitul Părinte Antonie, Episcop de Bălți, va sluji în Parohia „Acoperământul Maicii Domnului” din Rediu Mare, Republica Moldova.

Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, va sluji la Parohia „Învierea Domnului” din localitatea Podu Turcului – Bacău, împreună cu Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.

Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji în Parohia „Sfântul Dumitru” din Slobozia.

Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, va sluji la Biserica ,,Înălțarea Sfintei Cruci” din Parohia Capu Corbului, județul Harghita.

Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului, va sluji la Mănăstirea Coșoteni.

Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, va sluji în Parohia Cucuruzu, județul Giurgiu.

Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților, va sluji în Parohia Chițeasca, localitatea Scornicești, județul Olt.

Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, va sluji în Biserica „Acoperământul Maicii Domnului” din Ciucurova, județul Tulcea.

Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, va sluji în Parohia Ileanda, județul Sălaj.

Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, va sluji la Biserica „Sfânta Treime și Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Hunedoara.

Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, va sluji în Parohia „Sf. Proroc Ilie Tesviteanul” din localitatea Kovin, Serbia.

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei, va sluji la Biserica „Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil și Nașterea Maicii Domnului” din localitatea Micherechi, Ungaria, împreună cu Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Italiei, va sluji în Parohia „Sfântul Ierarh Nicolae” din Roma – Monte Sacro.

Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei, va sluji în Parohia „Sfinții Mărturisitori Visarion, Sofronie și Oprea” din Valdemoro, Spania.

Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, va sluji în biserica Parohiei „Învierea Domnului” din Oslo, Norvegia.

Preasfințitul Părinte Mihail, Episcopul Australiei și Noii Zeelande, va sluji în Parohia „Sf. Apostol Toma și Sf. Arsenie de la Prislop” din Melbourne, Australia.

Preasfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul Canadei, va sluji la Catedrala „Sf. Gheorghe și Sfinții Epictet și Astion” din Saint-Hubert, Quebec, Canada.

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop vicar patriarhal, va sluji în Parohia Icoanei din Sectorul 2 al Capitalei.

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, va sluji la Catedrala Patriarhală.

Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, va sluji în Parohia „Sfântul Nicolae – Talpa” comuna Bârgăoani, județul Neamț.

Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji în Parohia Cetatea Fetei din Florești, județul Cluj.

Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, va sluji la Parohia Fratelia din Timișoara.

Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului va sluji în Parohia „Buna Vestire și Soborul Sfinților Putneni” – Paraclis Mitropolitan din Sculeni, raionul Ungheni, Republica Moldova.

Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji în Parohia din Insbruck, Austria.

Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji în Parohia Solduba, județul Satu Mare.

Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, va sluji la Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Parohia Tătărăști, județul Hunedoara.

Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei, va sluji în Parohia „Sfântul Ierarh Iachint de Vicina” din Alcoy, Spania.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului